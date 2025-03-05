Şehir hayatı sağır ediyor

3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Sağlığı Günü'ydü. Kulak sağlığıyla ilgili bilgiler veren Kulak Burun Boğaz (KKB) Uzmanı Prof. Dr. Bülent Evren Erkul, "Sanılanın aksine fazla kir birikimi, duyma yetisinin kaybedilmesine bile yol açabilir. Yaşlılık dışında işitme kaybına zemin hazırlayan faktörler; şehir hayatında gürültüye maruz kalma, genetik yatkınlık, bazı antibiyotikler, baş-boyun travmaları, kabakulak, kızamık ve menenjit gibi bazı enfeksiyonlar olarak sıralanabilir" dedi.

GÜRÜLTÜ İŞİTME KAYBINI ARTIRIYOR

Şehir hayatındaki gürültüye maruz kalmanın işitme problemlerine neden olduğuna ve işitme cihazı kullanımının büyük şehirlerde daha da arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Erkul, şunları söyledi: "İşitme kaybı farkındalığının iyileşmesi, teknolojik gelişmelerin cihazları daha işlevsel hale getirmesi, gürültüye maruziyetin artması ve yaşlı nüfusun yoğunlaşması gibi etkenler, bu cihazları yaygınlaştırdı. Üstelik kimileri tarafından kulağı tembelleştirdiğine inanılsa da aslında beynin adaptasyonunu desteklediği söylenebilir. Günümüz teknolojisi sayesinde de yapay zekâ destekli, gürültü engelleyici ve bluetooth bağlantılı versiyonlarını hatta beyin aktivitelerini analiz ederek konuşmaları daha iyi anlamaya yardımcı olan modellerini bile piyasada bulmak mümkün."

ORTA KULAK İLTİHABINA DİKKAT!

Kulağın karmaşık bir yapıya sahip olduğunu ve çeşitli rahatsızlıkların işitme işlevini etkileyebileceğinin altını çizen Prof. Dr. Erkul, "En yaygın sağlık sorunları arasında; bakteriyel veya viral enfeksiyonlardan kaynaklanan orta kulak iltihabı, kulak kiri birikmesi, iç kulaktaki sıvı basıncının artmasıyla oluşan 'meniere hastalığı', orta kulaktaki kemiklerin fonksiyon kaybına neden olan genetik hastalık 'otoskleroz', bağışıklık sistemi bozuklukları veya dolaşım sorunları nedeniyle aniden ortaya çıkabilen işitme kayıpları ve travma, tüplü dalış gibi sebeplerle kulak zarının farklı boyutlarda delinmesi bulunuyor" dedi.

DUYMA YETİSİ ÇOK ÖNEMLİ

KULAK zarı deliği, kronik orta kulak enfeksiyonları ve otoskleroz gibi rahatsızlıkların ameliyatla tedavi edilebileceğini söyleyen Prof. Dr. Erkul, "İşitme becerisi, yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir konudur. Erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleriyle işitme kaybının etkileri minimize edilebilir. Önemli bir işlev olan duyma kabiliyetini kaybetmemek için düzenli kontroller ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile kulak sağlığına gereken özen verilmelidir" dedi.

KULAK ÇUBUĞUNDAN UZAK DURUN

PROF. Dr. Erkul, kulak ve işitme sağlığını korumak için şu tavsiyelerde bulundu:

Yüksek sesli ortamlarda kulak koruyucu kullanılmalı.

Kulak çubuğundan uzak durarak hijyene dikkat edilmeli. Örneğin ıslatılmış bir pamuk yardımıyla kulak kanalı girişinin temizlenmesi yeterlidir.

Ototoksik ilaçlar yalnızca doktor kontrolüyle tercih edilmeli.

Dalış ve uçak seyahati gibi kulakta basınca neden olan aktivitelerde gerekli tüm tedbirler alınmalı.

Kulak enfeksiyonlarının tedavisi geciktirilmemeli.