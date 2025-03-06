‘Bir lokmadan bir şey olmaz’ ikramı obez yapıyor

Dünya Obezite Günü'nde yani 4 Mart'ta, Türkiye Obezite Araştırma Derneği sanat ve bilimi buluşturarak, obeziteye karşı farkındalık etkinliği düzenledi. Küratör Orkide Arya Akkoç ve sanatçı Hakan Yılmaz'ın obeziteli bireylerin duygularını yansıttığı sanat eseri büyük ilgi gördü. Sanatçı Hakan Yılmaz eseri "Aynaya umutla bakmaya devam edenlere" ithaf etti.

OBEZİTE GERÇEĞİ

Dernek Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Yazıcı, dünya ve Türkiye'deki obezite tablosunu masaya yatırdı. Prof. Dr. Yazıcı, "Dünya Obezite Federasyonu, 2035'e kadar obezite ile yaşayan birey sayısının 1,9 milyara ulaşmasını öngörüyor. Yani 4 kişiden biri obez olacak. Bu artışın, küresel ekonomiye 4,32 trilyon dolarlık maliyet getirmesi hesaplanıyor" dedi.

TEHLİKE BÜYÜYOR

Özellikle çocukluk çağı obezitesinde ciddi yükseliş beklendiğini söyleyen Prof. Dr. Yazıcı, "2035'e kadar çocukluk çağı obezite oranı yüzde 100 artarken, yetişkinlerde fazla kilo ve obezite ile yaşayan bireylerin sayısının ise 2010'dan bu yana 2 katına çıkması öngörülüyor. Ülkemizde 20 milyon kişi obezite hastası. Ayrıca 2.5 milyon kişi de obezite adayı" dedi.

KRONİK BİR HASTALIK

Prof. Dr. Yazıcı, obezitenin, dünya genelinde giderek daha fazla insanı etkileyen kronik ve tekrarlayıcı bir hastalık olduğunu belirterek, "Çözüm üretilmediğinde diyabet, kalp-damar hastalıkları, karaciğer hastalıkları, eklem rahatsızlıkları ve hatta bazı kanser türleri gibi bulaşıcı olmayan birçok hastalığın riskini artırıyor" dedi.

OBEZİTENİN PSİKOLOJİSİ

PSİKOLOJİNİN her hastalıkta önemli olduğunu ancak obezite hastalığında daha da önemli olduğunu belirten Klinik Psikolog Dr. Şeniz Ünal, "Obezitenin psikolojisi daha yeni yeni anlaşılmaya başlandı. Obezitenin sebepleri içerisinde duygusal yeme, yeme bozukluğu, bağımlılıklar sayılabilir. Bu öyle bir hastalık ki kronik hastalıklarda olduğu gibi depresyon, anksiyete, sıkışmışlık gibi ek hastalıklarda üstüne biniyor" dedi.