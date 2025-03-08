Kadınlara KETEM desteği

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadın sağlığı konusunda farkındalık yaratmak için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Jinekoloji Ve Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İsmet Alkış ile görüştüm. Prof. Dr. Alkış, kadınların sıklıkla ihmal ettiği jinekolojik kontrollere vurgu yaparak, "Ben de kendi pratiğimde hasta ve yakınlarını özellikle bu konuda bilgilendirmeye özen gösteriyorum" dedi. Prof. Dr. Alkış, serviks kanseri, HPV virüsü ve aşısı, risk faktörleri ve korunma yollarını anlattı...

2 BİN 125 KADIN YAKALANIYOR

Jinekolojik onkoloji uzmanı olarak, rahim ağzı (serviks) kanserlerine dikkat çeken Prof. Dr. Alkış, şöyle dedi: "Maalesef rahim ağzı (serviks) kanseri, dünyada hâlâ kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri. Ülkemizde ise her yıl yaklaşık 2 bin 125 kadına rahim ağzı kanseri tanısı konulduğu biliniyor. Ancak iyi haber şu ki, bu hastalık büyük ölçüde önlenebilir ve erken teşhis edildiğinde yüzde 90'ın üzerinde başarıyla tedavi edilebiliyor."

TARAMA TESTLERİ ÖNEMLİ

Serviks kanserinin, rahmin alt kısmını oluşturan ve 'rahim ağzı' diye de bilinen bölgedeki hücrelerin anormalleşmesiyle başladığını söyleyen Prof. Dr. Alkış, "Bu hücreler önce 'anormal' hâle gelir, ardından kanser öncüsü (prekanseröz) safhadan geçerek zamanla kanserleşebilir. Fakat sevindirici olan, bu sürecin genelde yavaş ilerlemesi ve düzenli tarama testleriyle erken dönemde yakalanabilmesidir" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI TAKİPTE

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), serviks kanserini 'önlenebilen bir ölüm nedeni' olarak tanımladığını belirten Prof. Dr. Alkış, "Ülkelere bu konuda ulusal tarama ve koruma politikaları geliştirmelerini tavsiye ediyor. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı, kapsamlı bir 'Serviks Kanseri Tarama Programı'nı başarıyla sürdürüyor" dedi.



KETEM'LERDE ÜCRETSİZ TARAMA

Prof. Dr. Alkış, korunma yolları ve taramalara uymaları konusunda kadınlara şu uyarılarda bulundu:

HPV AŞISI: Aşı, içinde bulunan kanser yapan yüksek riskli HPV tiplerine karşı koruyucu. DSÖ özellikle 9-26 yaş arası kız ve erkeklere HPV aşısı yapılmasını tavsiye ediyor.

TARAMA TESTLERİ: Taramalar HPV Testi ve Pap Smear (Smear) Testi ile yapılmaktadır. Ülkemizde 30-65 yaş arasındaki kadınlara her ilimizde bulunan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri'nde (KETEM) 5 yılda bir ücretsiz HPV-DNA testi yapılabiliyor. Kadın doğum polikliniklerimizde de 21-29 yaş arasında 3 yılda bir smear testi, 30-65 yaş arasında 5 yılda bir HPV ve smear testi yapılmaktadır. Bu testler ağrısız ve kolay yapılabilen işlemlerdir. Bu testlerde anormal bir sonuç saptanırsa, yakın takip veya rahim ağzını yakından inceleyip, biyopsi almayı sağlayan kolposkopi yapılır.



DÜNYADA YILDA 625 BİN KADINA HPV TANISI

SERVİKS kanserinin neredeyse tamamında HPV (Human Papilloma Virüsü) enfeksiyonu bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Alkış, şöyle dedi: "Dünya genelinde yıllık 625 bin kadının ve 70 bin erkeğin HPV ile ilişkili kansere yakalandığı tahmin ediliyor. Bu virüs, hücrelerde kalıcı değişiklikler meydana getirebiliyor. Bağışıklık sistemimiz, HPV enfeksiyonlarının çoğunu kendiliğinden temizleyebiliyor. Yine de yüksek riskli HPV tipleri (özellikle HPV 16 ve 18) uzun süre vücutta kalırsa, rahim ağzı hücrelerinde kanserleşmeye yol açabiliyor. 200'den fazla tipi bulunuyor. En yaygın bulaşma yolu cinsel temastır. Prezervatif kullanmak elbette bulaş riskini azaltıyor ama tamamen ortadan kaldırmıyor. Ayrıca HPV vücutta bazen uzun süre sessiz kalarak, herhangi bir belirti vermeden barınabilir."



SMEAR TESTLERİNİ MUTLAKA YAPTIRIN

Prof. Dr. Alkış, serviks kanseri için şu risk faktörlerini sıraladı:

● Tedavi edilmemiş yüksek riskli HPV tipleri ile bulaş

● Anormal smear sonucu olması

● Erken yaşta cinsel yaşama başlamak

● Çok sayıda cinsel partner

● Sigara kullanımı

● Düşük sosyoekonomik düzey

● Bağışıklık sisteminin zayıflaması (HIV gibi durumlar)

● HPV aşısı yaptırmamak

● Düzenli smear testi yaptırmamak