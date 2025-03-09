Kolesterole oruç etkisi

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Münevver Sarı, orucun beden sağlığımız üzerinde olumlu etkilerini anlattı.Orucun kalp damar hastalarında olumlu ve olumsuz etkisini ortaya koyan bilimsel araştırma sayısının azlığından dolayı kalp-damar hastalarının oruç tutmaya dair sorularına bilimsel, net yanıtlar vermenin zor olduğunu belirten Doç. Dr. Sarı, şunlara dikkat çekti: "Kalp hastaları için oruç tutabilir ya da tutamaz şeklinde bir genelleme yapmak doğru değildir. Her hasta kendi özelinde değerlendirilerek, bireysel cevaplar verilmelidir. Kalp ve damar hastaları oruç tutmadan önce doktorundan bu konuda bilgi almalıdır."Doç. Dr. Sarı, ancak sağlıklı bireylerde yapılan çalışmaların, orucun yararlı etkilerine işaret ettiğini söyleyerek, "Örneğin, sağlıklı bireylerde Ramazan süresince ve sonraki birkaç haftalık dönemde HDL yani iyi kolesterol düzeylerinin Ramazan öncesine göre arttığı, LDL yani kötü kolesterol düzeylerinin ise azaldığı görülmüştür" dedi.Katar'da 10 yıllık izlemde Ramazan ayı ve izleyen ay süresince kalp hastalıklarına bağlı hastaneye yatış oranında diğer aylara göre artış olmadığının saptandığını belirten Doç. Dr. Sarı, şöyle dedi: "Hatta kurallarına uygun tutulan oruç, hastalarda yararlı sonuçlar doğurmaktadır. Örneğin hipertansiyon hastalarında, ilaçlarına devam etmek koşulu ile oruç tutmak kan basıncında düşmeye ve zayıflamaya yol açmaktadır. Oruç sırasında, tütün ürünlerinden uzak durulması kalp hastalığı riskinde azalmayla birlikte, sigaranın bırakılması için de uygun bir ortam ve fırsat olarak değerlendirilebilir."Oruç tutmanın bazı kalp hastalarında sorunlar yaratabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Sarı, şunları söyledi: "Bu nedenle fazla sıvı ve tuz kaybı, kan basıncında aşırı düşmeler/yükselmeler, baygınlık, kalp yetersizliği semptomlarında artışa neden olabilir. Bu durum yaşlı hastalarda daha da belirgin olabilir. İleri evre kalp yetersizliği olan ve yüksek doz idrar söktürücü alan ve özellikle böbrek yetersizliği de eşlik eden hastaların oruç tutmamaları önerilir. Son 3 ay içerisinde kalp krizi geçiren veya kalp krizi sonrası by-pass ameliyatı olmuş hastalar, kalp hastalığı nedeniyle tekrarlayan göğüs ağrısı olan hastalar oruç tutmaktan kaçınmalıdır. Dirençli hipertansiyonu olan yani ilaç tedavisine rağmen kan basıncı çok yüksek seyreden hastalar, tansiyonları normale inmeden oruç tutmamalıdır. Yine de her hasta kişiye özel değerlendirilmelidir."Ramazan'da oruç tutan hastalarda sıkça görülen hatanın, ağır ve çok yemek yemeleri olduğunu söyleyen Doç. Dr. Sarı, "Ağır bir yemek sonrası kalp daha hızlı atmaya başlar, tansiyon yükselir. Ağır bir yemek sonrası kanın sindirim organlarında göllenmesi de yine hayati organlara giden kan akımını azaltabilir. Bütün bunların sonucunda kalp krizi oluşması kolaylaşabilir. Göğüs ağrısı veya çarpıntı gelişebilir. Ramazan'da acil servise başvurular, iftar sonrası ilk birkaç saatte artmaktadır. Bunun iftarda tüketilen ağır ve fazla gıdalara bağlı olduğu düşünülmektedir" dedi.