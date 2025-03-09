Oruç tut sıhhat bul

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Müslüman, ramazan ayı ile birlikte bir ay oruç tutuyor. BBC, 30 gün oruç tutarken vücutta ne olduğuna yer verdi.3 -7. gün: Vücut oruca alışmaya başlıyor. Su içmeye dikkat etmek gerekiyor. Dengeli bir diyetle protein, tuz ve su gibi belli besinleri almak önemli.8 - 15. gün: Vücut yeniden daha önemli fonksiyonlarına odaklanıyor, enfeksiyonlarla savaşması ve hastalıklardan iyileşmesi de kolaylaşıyor.16 - 30. gün: Kalınbağırsak, böbrek ve deri toksinlerinden arınmaya başlıyor. Organlar maksimum kapasitesine dönüyor. Hafıza ve konsantrasyon yeniden güçleniyor.