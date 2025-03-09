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Giriş Tarihi: 9.3.2025

Oruç tut sıhhat bul

Oruç tut sıhhat bul
Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Müslüman, ramazan ayı ile birlikte bir ay oruç tutuyor. BBC, 30 gün oruç tutarken vücutta ne olduğuna yer verdi.
3 -7. gün: Vücut oruca alışmaya başlıyor. Su içmeye dikkat etmek gerekiyor. Dengeli bir diyetle protein, tuz ve su gibi belli besinleri almak önemli.
8 - 15. gün: Vücut yeniden daha önemli fonksiyonlarına odaklanıyor, enfeksiyonlarla savaşması ve hastalıklardan iyileşmesi de kolaylaşıyor.
16 - 30. gün: Kalınbağırsak, böbrek ve deri toksinlerinden arınmaya başlıyor. Organlar maksimum kapasitesine dönüyor. Hafıza ve konsantrasyon yeniden güçleniyor.
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Oruç tut sıhhat bul
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