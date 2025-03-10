Mevsim geçişleri hasta edebilir

Bahar geldi, güneş yüzünü göstermeye başladı ama yine de hava soğuk. Peki soğuk hava tek başına direkt hasta eder mi? Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Vefa Öztürk, şöyle dedi: "Soğuk hava tek başına doğrudan hastalıklara yol açmaz. Ancak en çok etkilediği sistem solunum sistemidir. Özellikle rüzgârlı ve soğuk havaya direkt maruz kaldığınızda kas ağrıları ortaya çıkabilir. Bu ağrılar, soğuğun temas ettiği bölgelerde daha fazla hissedilir. Göğüs, sırt ve boyun kaslarında, soğuktan dolayı ağrılar oluşabilir. Uzun süre soğukta kaldığınızda baş ağrıları da görülebilir."

ALERJİK REAKSİYONLAR ARTAR

"Soğuk algınlığı ve grip, doğrudan soğuktan kaynaklanmaz; ancak ani ısı değişimleri bu hastalıkların oluşumunu kolaylaştırır" diyen Uzm. Dr. Öztürk, şunları söyledi: "Alerjik reaksiyonlar artar. Üst solunum yollarında alerjik reaksiyonları tetikleyerek, burun akıntısı ve geniz akıntısına yol açabilir. Bunun yanı sıra, virüslerin çoğalması kolaylaşır. Burun ve solunum yollarında virüslerin üremesi için uygun bir ortam oluşturabilir. Kas kasılmalarına ve kramplara neden olabilir."

AKCİĞERLER DE ETKİLENİYOR

Bir soğuk bir güneşli havanın, üst ve alt solunum yollarında enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırabildiğini belirten Uzm. Dr. Öztürk, "Zatürre, bronşit veya KOAH gibi solunum yolu hastalıkları için risk oluşturabilir. Özellikle astım ve KOAH hastalarında nefes darlığını artırabilir. Bronşlardaki salgıları artırarak, burun akıntısı ve geniz akıntısına sebep olabilir, bu da atakları tetikleyebilir" dedi.

ASTIM HASTALARI DİKKAT

ASTIM hastaları için de mevsim değişikliklerinin etkili olduğunu belirten Uzm. Dr. Öztürk, "Doğrudan risk oluşturmasa da bronş darlığı, burun ve geniz akıntısı yaptığı için astım ataklarını tetikleyebilir. Solunum yollarında balgamı çoğaltarak, hırıltı ve öksürük yaparak nefes almada zorluk yaşanmasına sebep olur" dedi.

BAĞIŞIKLIĞINIZI KORUYUN

UZM. Dr. Öztürk, mevsim geçişlerinde bağışıklığı korumak için şu beslenme ve yaşam tarzı önerilerinde bulundu:

Mevsiminde yetişen sebze ve meyveler, vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri içerir. Bolca tüketin.

Yeterli protein alın. Haftada en az bir öğün balık ve bir öğün kırmızı et tüketmeye özen gösterin. Protein, vücudun temel yapı taşıdır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Pekmez ve bal gibi enerji verici gıdalar tüketebilirsiniz.

Kaliteli uyku çok önemli. Bu nedenle gece 10-11 saatleri arasında uyumak biyolojik ritim açısından en uygun zaman dilimidir.

Su tüketimini ihmal etmeyin.