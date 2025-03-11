Oruca hurma şifası

Yüksek besin değeri ile sağlığa çok faydalı olan hurma Ramazan ayının da vazgeçilmezi. Oruçlar ilk su ve hurma ile açılırken, sahurda da sofraların olmazsa olmazıdır hurma. Şifa deposu olan hurmanın faydaları konusunda Diyetisyen Edanur Teksöz, önemli bilgiler verdi…

ORUCU HURMA İLE AÇIN

Dyt. Teksöz, orucu hurma ile açmanın sağlık açısından çok faydalı olduğunu belirterek, "Hurma doğal şeker yapısı sayesinde vücuda hızlı bir enerji kaynağı sağlar. Aynı zamanda kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Sahurda da hurma tüketilebilir" dedi.

YÜKSEK SU İÇERİĞİNE SAHİP

Hurmanın içeriğindeki liflerin sindirimi de düzenlediğini söyleyen Dyt. Teksöz, "Gün boyunca tokluk hissi yaratır. Ancak sadece hurma tüketmek yeterli değildir. Dengeli bir öğün oluşturulması gerekir. Ayrıca yüksek su içeriğine sahiptir ve sahurda tüketildiğinde susuzluğu azaltamaya yardımcıdır" ifadelerini kullandı.

VİTAMİN AÇISINDAN ZENGİN

Dyt. Teksöz, hurmanın, lif, vitamin, minareller ve antioksidanlar açısından zengin olduğunu belirterek, "Ayrıca demir, kalsiyum, çinko, A vitamini, K vitamini ve fosfor gibi vitamin ve minarelleri içinde bulundurur. Hurma doğal şeker içerir. Fakat doğru tüketilmediğinde faydalarından yararlanamayabiliriz. Ramazan dışında ara öğünlerde kullanabileceğimiz sağlıklı bir atıştırmalık" dedi.



HURMA YERKEN ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAYIN

HURMANIN fazla tüketildiğinde zararlı olabileceğini de söyleyen Dyt. Teksöz, "Aşırıya kaçmadan bir öğünde 2-3 adet hurma yeterli olur. Lifli yapısı ile sindirimi kolaylaştırsa bile, fazla tüketildiğinde ishal gibi problemlere yol açabilir. Aynı zamanda mide rahatsızlıklarına sebep olabilir. Hurmayı yüksek şeker içeriği sebebiyle şeker hastalarının dikkatli kullanması gerekir. Kan şekerini olumsuz etkileyebilir. Kilo vermek için kişilerin porsiyon kontrolüne dikkat etmesi gerekir" dedi.



BAZI KİŞİLERİN ALERJİSİ OLABİLİR

HURMA tüketirken nelere dikkat edilmesi gerektiğine de değinen Dyt. Teksöz, "Nadir de olsa bazı hassas kişilerde hurma alerjisi ortaya çıkabilir. Hurma alerjisinin belirtileri hapşırma, döküntü, nefes darlığı, burun akıntısı veya dilde ve ağızda kaşıntı şeklinde olabilir. Aynı zamanda hurma porsiyon kontrolünde tüketilmelidir" şeklinde konuştu.



KANSERE KARŞI KORUYUCU

Dyt. Teksöz, Ramazan ayının vazgeçilmezi hurmanın faydalarını ise şöyle sıraladı:

Sindirim sistemini düzenler.

Uzun süre tokluk sağlar.

Cildi güzelleştirir.

Kemik sağlığını korur.

Birçok meyveye kıyasla antioksidan içeriği yüksektir.

Anne sütünü artırır ve doğuma yakın tüketildiğinde doğumu kolaylaştırır.

Antioksidan ve posa içeriği sayesinde kanserden koruyucudur.

Beyin fonksiyonlarının iyileştirici etkisi vardır.

Kan şekerini düzenlemeye yardımcıdır.

Demir eksikliğini giderir.

Kalp hastalıları riskini azaltır.