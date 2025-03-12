3 hastadan biri doktoruna soruyor ‘kalp krizinin nedeni aşılar mı?’

Son dönemde, birçok kişi çeşitli sağlık sorunlarını, özellikle kalp krizi, beyin kanaması ve ritim bozukluklarını aşılarla ilişkilendirerek, şikayetçi olmaya başladı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, aşıların sağlık üzerinde negatif etkiler oluşturduğuna dair yaygın iddiaların aksine, bu tür rahatsızlıkların aşılarla ilişkilendirilmesinin bilimsel bir temele dayanmadığını belirtti. Prof. Dr. Akkoyunlu, "Yapılan geniş çaplı araştırmalar, aşıların bu tür hastalıklara neden olmadığını, aksine bu tür sağlık problemleriyle mücadelede fayda sağladığını ortaya koydu" dedi.

HASTALAR BİZE SORUYOR

Son yıllarda geleneksel tıp bilgileriyle çelişen bir şekilde, birçok hastanın sağlık sorunlarını doğrudan aşıya bağladığını dile getiren Prof. Dr. Akkoyunlu, "Özellikle sosyal medyada ve halk arasında, aşı olan kişilerin kalp krizi, beyin kanaması gibi sağlık problemleri yaşadığına dair yaygın bir görüş var. Neredeyse her 3 hastamızdan biri bu tür soruları bize soruyor. Bu, aynı zamanda sosyal medyada da sürekli karşılaştığımız bir konu. Yapılan bilimsel çalışmalar bu iddiaları çürütmektedir" dedi.

100 MİLYON KİŞİLİK ARAŞTIRMA

Aşıların sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili yapılan kapsamlı araştırmalara da değinen Prof. Dr. Akkoyunlu, başta 10 milyon kişi üzerinde yapılan çalışma, daha sonra 8 milyon, 45 milyon ve nihayetinde 100 milyon kişiyi kapsayan araştırmalarda birçok önemli veri elde edildiğini söyledi.



AŞI OLAN VE OLMAYANLAR İNCELENDİ

Milyonlarca kişinin incelendiği çalışmalarda, aşı olan ve olmayan gruplar arasında ölüm oranlarına da bakıldığını söyleyen Prof. Dr. Akkoyunlu, "Kalp krizi, beyin kanaması gibi sağlık sorunları açısından ciddi bir fark olmadığı, hatta aşı yapılan kişilerde bu olasılıkların daha az olduğu görüldü" diye konuştu.



KOVİD AŞIDAN DAHA TEHLİKELİ

PROF. Dr. Akkoyunlu, Kovid-19 aşısını yaptırmayanların Kovid-19'a yakalanmaları durumunda daha ciddi komplikasyonlar yaşadığını belirterek "Hastalığı, aşısından daha tehlikeli. Bilim insanları Kovid-19 geçirenlerde, enfeksiyon sonrası 3 yıla kadar kalp krizi, felç, erken ölüm riskinin 2 katına çıktığını bildirdi" dedi.



EMBOLİ RİSKİNİ AZALTIYOR

YAPILAN bu çalışmaların sonucunda, aşıların beyin kanaması ve kalp krizini doğrudan engellediği sonucunun çıkmadığını ancak Kovid-19 gibi viral hastalıkların oluşturabileceği komplikasyonlardan korunmada etkin olduğunu belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, "Kovid-19 gibi hastalıklara karşı oluşan komplikasyonları azaltmada oldukça etkili bir koruma sağlıyor. Aşılanan kişilerde pıhtılaşma ve emboli gibi durumlar daha az görülüyor" dedi.