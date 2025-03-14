Evde diyalize devletten tam destek

Türk Nefroloji Derneği (TND) bir ilaç şirketi iş birliğiyle hazırladığı "Sağlıklı Böbrek, Sağlıklı Hayat" raporunu, 13 Mart Dünya Böbrek Günü'nde açıkladı. Rapor, Türkiye'de kronik böbrek hastalığının (KBH) artan prevalansını ve sağlık sistemi üzerindeki yükünü ortaya koydu. Ülkemizde toplam nüfusun yüzde 2,5'ine böbrek hastalığı tanısı konduğu, tanı almamış hastalarla birlikte ise bu hastaların nüfusun yüzde 11,7'sine ulaştığı tahmin edilen raporda, bu oranın 2027'ye kadar yüzde 12,3'e yükselmesinin beklendiği belirtiliyor. Hastalığın, 2040 yılına kadar dünya genelinde 5'inci önde gelen ölüm nedeni olması bekleniyor.

50 GRAMLIK MUCİZE

Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkmen, "50'şer gram büyüklüğünde olan iki böbreğin vücuttaki ağırlığı belki 500 gram bile değil ama çalışmazsa, bütün vücut sistemi çöküyor. Milyonlarca insan bu hastalıktan muzdarip" dedi.

7 KİŞİDEN BİRİ BÖBREK HASTASI

Böbrek hastalıklarının sessiz ilerlediğini söyleyen Prof. Dr. Türkmen, "Ülkemizde her 7 yetişkinden birinin kronik böbrek hastası olduğu tahmin ediliyor. Ancak böbrek hastalıklarının erken evre belirtileri genellikle belirgin değil veya hiç yok. Bu nedenle çoğu kişi hastalığın farkında bile değil. Türkiye'de 2022 yılında toplam sağlık harcamalarının yüzde 5,76'sını böbrek yetmezliği hastalarının tedavi, diyaliz ve böbrek nakli harcamaları oluşturuyor. Bu oranın 2027 itibarıyla 5 milyar doları aşması bekleniyor" dedi.





EVDE ÜCRETSİZ DİYALİZ TEDAVİSİ

Türkiye'nin evde diyaliz hizmeti sunan ülkeler içerisinde 3'üncü sırada olduğunu belirten TND Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Ok ise şunları söyledi: "Organ bağışındaki eksikler nedeniyle, ülkemizde ve tüm dünyada en yaygın kullanılan yöntem diyalizdir. Diyaliz hayat kurtarıcı bir tedavidir. Dünyada 3 milyon, ülkemizde 70 bini aşkın hasta diyalize bağımlı yaşamlarını sürdürüyor. Ülkemiz, hastaya evde diyaliz tedavisi sunan ülkeler sıralamasında ABD ve İngiltere'den sonra 3'üncü ülke durumunda. Ülkemizde evde diyaliz hizmeti SGK tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor. Haftada 3 gün 4 saat diyaliz merkezi yerine evde uygulama yapılıyor. İleri ki yıllarda belki giyilebilir diyalizle yani kişinin beline bağladığı bir giysi ile bile yapılabilir hale gelecek."

YÜZDE 46'SI HİPERTANSİYONU OLDUĞUNU BİLMİYOR

TND Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ulusoy ise hipertansiyonun, ülkemizde son dönem böbrek yetmezliği yaparak, diyalize girenler arasında en yüksek ikinci neden olduğunu belirterek, şunlara dikkat çekti: "Hipertansiyon, kalp, böbrek, beyin ve göz damarlarındaki hasarlar gibi önemli organ yetersizliklerine neden oluyor. Ülkemizde hipertansiyonun 18 yaş üstü erişkin yaş grubunda görülme sıklığı yüzde 30,3. Hipertansiyonu önemli bir sorun yapan faktörlerden birisi hiç belirti vermemesi. Ülkemizde yapılan bir çalışmada hipertansiyonu olduğunun farkında olmayanların oranı yüzde 46."

DİYABET BÖBREKLERİ VURUYOR

TND Genel Sekreteri Prof. Dr. Özkan Güngör ise diyabetin böbrek sağlığına etkisini anlatarak, "Ülkemizde 2023 yılı verilerine göre diyalize giren hastaların yüzde 34'ünde neden diyabetik böbrek hastalığıdır. 2019'da dünyada 460 milyon diyabet hastası vardı. Bu sayı 2045'te 700 milyonu aşacak" dedi.