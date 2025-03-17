Evlilik şişmanlatıyor

Yeni bir araştırmaya göre evlilik, erkeklerde obezite riskini üç katına çıkarırken, kadınları etkilemiyor.Polonya'nın Varşova kentindeki Ulusal Kardiyoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, yaş ortalaması 50 olan 2.405 kişinin tıbbi ve genel sağlık verilerini inceledi. Artan vücut ağırlığı ile yaş, medeni durum, ruh sağlığı ve diğer faktörler arasındaki bağlantıları belirlemek için istatistiksel analiz kullandılar.Bu yıl İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen Avrupa Obezite Kongresi'nde sunulan araştırma, evli erkeklerin obez olma olasılığının bekarlara göre 3,2 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. Ancak evli kadınlarda obezite riskinde artış görülmedi. Evliliğin ayrıca erkeklerde aşırı kilolu olma olasılığını yüzde 62, kadınlarda ise yüzde 39 oranında artırdığı tespit edildi. The Guardian'a göre bulgular, erkeklerin vücut kitle indeksinin, daha yüksek kalori alımı ve daha az egzersiz gibi nedenlerle evlilikten sonraki ilk beş yıl boyunca arttığını ortaya koyan 2024 tarihli bir araştırmanın bulgularını destekliyor.