Ramazanda dişlerinize iyi bakın

Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Uzm. Diş Hekimi Sema Serin Canpolat, ağız ve diş sağlığının çok önemli olduğunu belirterek, ramazan ayında da aksatılmaması gerektiğini söyledi.Dt. Canbolat, "Düzenli ağız hijyeni bakımı, diş ve dişeti hastalıklarını ve ağız kokusunu önemli ölçüde azaltabilir. Diş sorunlarını önlemek ve erken tedavi sağlamak için biz diş hekimleri, yetişkinlere günde en az 2 kez diş fırçalamalarını, diş ipi kullanmalarını ve düzenli diş muayeneleri yaptırmalarını öneriyoruz" dedi.Dt. Canbolat, "Ramazan boyunca bu alışkanlıkları sürdürebilirseniz, ağız ve diş sağlığınızı korumanız daha kolay olacaktır" diyerek, ramazan ayında ağız ve diş sağlığını korumak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle sıraladı:: Ramazan ayında iftar ve sahurdan sonra dişlerinizi mutlaka fırçalayın. Ayrıca diş ipi kullanarak, dişlerin arasındaki yiyecek artıklarının da temizlenmesi gerekmektedir.: Sahurda ve iftarda bol su içmeye özen gösterin. Uzun süreli açlık, ağızda kuruluk, kötü ağız kokusu ve diş çürükleri gibi sorunlara yol açabilir. Su içmek ağız kuruluğunu engeller ve tükürük üretimini artırarak dişlerinizi korur.: Oruç sırasında tükürük salgısı azalır ve ardından ağız kuruluğu ağız kokusuna yol açabilir. Ancak doğru alışkanlıklarla bu olumsuz etkiler azaltılabilir. Dişleri düzenli fırçalamak, ağız gargarası kullanmak ve sahurda ağır kokulu gıdalardan kaçınmak faydalı olabilir.: Dil sırtı, en yüksek bakteri yüküne sahip bölgedir. Ağız kokusuna neden olabilecek, yiyecek birikmesini azaltmak için dil temizleyicileri kullanılması önerilir.: İftardan sonra hareketli protezlerin çıkartılarak, düzenli olarak temizlenmesi gerekir.Dt. Canbolat, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tavsiyesine göre, oruçluyken diş fırçalamanın orucu bozmadığını belirterek, "Ancak diş macunu kullanımı ve suyun yutulması riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Bu nedenle, oruçluyken diş fırçalamak gerekiyorsa, diş macunu kullanılmadan ve suyun yutulmamasına özen gösterilerek bu işlem yapılmalıdır. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsaktan önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa diş macunu kullanılmaması uygun olur" dedi.Oruç tutulurken, düşünülenin aksine birçok diş tedavisinin yapılabileceğini de belirten Dt. Canbolat, "Anestezi, dolgu, diştaşı temizliği gibi gerekli görülen işlemler ağızda biriken suyun yutulmaması için yeterli özen gösterildiğinde yapılabilmektedir. Ancak yine de hassasiyet gösteren bireylerde mutlaka acil durumların oluşmaması için ramazan öncesinde diş hekimi kontrolüne gidilmesi ve aciliyeti olmayan işlemlerin de iftar sonrasına ertelenmesi uygun olacaktır. Acil bir durum varlığında ise sağlığınız her zaman önemlidir. Gerekli işlemler mutlaka yapılmalı ve hekimin yönlendirmelerine uyulmalıdır" dedi.