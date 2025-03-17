Sosyal medyadaki egsersizler göz bozuyor

New Yorklu Göz Doktoru Dr. William Bates'in 19. Yüzyılda yaptığı "Gözlüksüz Daha İyi Görmek İçin Bates Yöntemi" adlı çalışması sosyal medyada yeniden gündem oldu. Tıbben bir karşılığı olmayan bu görüş hakkında ise uzmanlardan uyarılar gecikmedi. SABAH'a konuşan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Diğdem Beğendi, "Sosyal medyada paylaşılan egzersizlerin göz hastalıklarının tedavisine yönelik tıbbi bir karşılığı yok. Bu videolar pek çok kişinin tıbbi desteği bırakmasına neden olabiliyor. Birtakım egzersizler önerdiğimiz bazı hasta grupları oluyor. Egzersiz, yoga gibi uygulamalarla göz rahatsızlıklarından kurtulmak ya da katarakt, glokom, sarı nokta hastalığı gibi rahatsızlıkları bu tedavi etmek mümkün değil" dedi.