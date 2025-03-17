Stres ve kaygı kronik hastalıkları tetikliyor

Sağlık Bakanlığı, Aile Sağlık Merkezlerinde 1 Kasım-31 Ocak arasında 10 milyon 564 bin 192 vatandaşa kronik hastalık taraması gerçekleştirdi. 1 milyon 573 bin 769 vatandaşa ilk kez kronik hastalık tanısı konuldu. Uzman Dr. Hasan Hacıosman, "Kronik hastalıklara yakalanan kişi sayısı gün geçtikte artış gösteriyor. Bu sessizce ilerleyen bir pandemi gibi düşünülebilir. Modern yaşamın getirdiği stres, kaygı bozuklukları, uyku düzensizlikleri ve özellikle hareketsiz yaşam bizlerin sağlığını riske atıyor." açıklamasında bulundu.