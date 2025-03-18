Göz sağlığı okul başarısını etkiliyor

Çocukların ders materyallerini görsel olarak algılayabilmelerinin, yazıları okuyabilmelerinin ve tahtadaki bilgileri net bir şekilde görebilmelerinin, akademik performanslarını doğrudan etkileyen faktörler olduğunu söyleyen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özsütçü, çocuklarda göz sağlığı ile ilgili önemli bilgiler verdi.

TAHTAYI GÖREMEYEBİLİR

Görme sorunlarının, çocukların derslere odaklanmasını zorlaştırabildiğini söyleyen Prof. Dr. Özsütçü, "Örneğin, miyopi (uzağı görememe), hipermetropi (yakını görememe) ve astigmatizma gibi kırma kusurları, tahtadaki yazıları net görememeye neden olabilir. Bu durum, çocuğun derse ilgisini kaybetmesine, motivasyonunun azalmasına ve derslerinde geri kalmasına yol açabilir" dedi.

BAŞ AĞRISI NEDENİ

Ayrıca, göz tembelliği veya şaşılık gibi rahatsızlıkların da çocuğun okuma ve yazma becerilerini olumsuz etkileyebildiğini belirten Prof. Dr. Özsütçü, şunları söyledi: "Görme problemleri aynı zamanda fiziksel rahatsızlıklara da yol açabilir. Sürekli göz kısma, baş ağrısı, göz yorgunluğu, dikkat dağınıklığı gibi sorunlar, çocukların derse odaklanmasını zorlaştırır."

DÜZENLİ GÖZ MUAYENESİ ÖNEMLİ

Düzenli göz muayenesinin, çocukların akademik başarılarını desteklemek için kritik bir rol oynadığını belirten Prof. Dr. Özsütçü, "Erken tanı ve tedavi sayesinde, çocukların görme yetisi geliştirilebilir ve eğitim süreci daha verimli hale getirilebilir. Bu nedenle, çocuklar okul çağına gelmeden önce ve okul yılları boyunca belirli aralıklarla göz muayenesinden geçmelidir" dedi.



ÖĞRETMENLERE BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR

GÖRME problemlerinin erken tespit edilmesinin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Özsütçü, "Aileler, öğretmenler ve sağlık profesyonelleri, çocukların göz sağlığının korunması konusunda bilinçli hareket etmelidir. Gerekli kontrolleri ihmal etmemeleri gerekir. Unutulmamalıdır ki, iyi gören bir öğrenci, akademik başarıya bir adım daha yakındır" dedi.



BU UYARILARA DİKKAT!

PROF. Dr. Özsütçü, göz sağlığını korumak için alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

Ders çalışırken veya kitap okurken yeterli ve doğru aydınlatma sağlanmalıdır.

Uzun süre bilgisayar, tablet ve telefon ekranlarına bakmak göz yorgunluğuna neden olabilir.

A vitamini, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar göz sağlığını destekler.

Yeterli uyku, gözlerin dinlenmesini ve yenilenmesini sağlar.

Gözleri ovuşturmamak, temiz ellerle gözlere dokunmak enfeksiyon riskini azaltabilir.