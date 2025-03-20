6 hastalığa karşı tek aşı

Türkiye'de 1998 yılından itibaren uygulanan Hepatit B aşısı ile 2008 yılından bugüne uygulanan 5 bileşenli karma aşı bir araya getirildi. Yeni dönemde 6 hastalığa karşı tek bir aşı uygulanacağını duyuran Sağlık Bakanlığı, 6 bileşenli karma aşı uygulaması sayesinde tek bir enjeksiyon ile 6 hastalığa karşı bağışıklama sağlanacağını bildirdi.

AŞI ÜCRETSİZ UYGULANACAK

Nedir bu hastalıklar? Difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci ( polio), haemophilus influenza tip B ve hepatit B. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen 6 bileşenli karma aşılar, Türkiye genelindeki tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde ve ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz uygulanacak.

DEVAM DOZLARI TAMAMLANACAK

Geçtiğimiz dönemde 5 bileşenli karma aşı ile aşılanmaya başlanan çocukların devam dozları ise 6 bileşenli karma aşı ile tamamlanacak. Bunun dışında herhangi bir ek aşıya gerek olmayacak.

BU HASTALIKLARA KARŞI ETKİLİ

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden Epidemiyoloji Uzmanı Dr. Pınar Kıran, aşılama programında yeni dönemle ilgili bakın neler anlattı: "Difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci (polio), haemophilus influenza tip B hastalıklarına karşı koruyan 5'li karma aşı yerine ilave olarak hepatit B' ye karşı da koruma içeren 6'lı karma aşı çocukluk çağı aşılama takvimine eklenmiştir. Bu aşılama ile birlikte daha az seans sayısı ile birlikte aynı hastalıklara karşı koruma sağlancaktır" dedi. Uzm. Dr. Kıran, bu 6 hastalıkla ilgili de şu bilgileri verdi:

DİFTERİ: Corynebacterium diphtheriae adlı bakterinin toksijenik suşunun etken olduğu; genellikle solunum yolunu tutan, komplikasyonlara ve ölümlere yol açabilen bir hastalıktır.

TETANOS: Doğada toz, toprakta bunulanan, toprak veya enfekte yüzeylerden vücuda giren bir bakteri nedeniyle oluşur.Kaslarda şiddetli kasılmalara ve solunum sıkıntısına neden olur.

BOĞMACA: 5 yaşından küçük çocuklarda ağır seyreden, akut bulaşıcı, solunum yolu hastalığıdır.

ÇOCUK FELCİ: Ülkemizde elimine edilen Poliovirüs ile bulaşan ani gelişen paralizilere neden olan bir hastalıktır.

HAEMOPHİLUS İNFLUENZAE TİP B : Menenjit, zatürre ve diğer ciddi enfeksiyonlara neden olabilir.Özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda tehlikelidir.

HEPATİT B: Doğumda anneden bebeğe geçiş, cinsel temas, kan ve diğer vücut sıvılarıyla yayılan bulaşıcı bir hastalıktır.



ENFEKSİYONLARIN YAYILMASINI ENGELLER

6'LI karma aşı ile çocukların 6 farklı ciddi hastalıktan korunduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Kıran, "Ülkemizde yapılan çocukluk çağı aşılaması ile 13 farklı hastalığa karşı bağışıklama sağlanmaktadır. Bu aşılar bireyleri hastalıklardan korumanın yanı sıra toplumsal bağışıklığı sağlar ve salgınları önler. Hastalıklara bağlı kompilasyonları ve ölümü azaltır" dedi.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK ÖNEMLİ

6 bileşenli karma aşının sadece bireysel koruma sağlamadığını belirten Uzm. Dr. Kıran, "Aşılama kapsayıcılığının toplumda artmasıyla birlikte; özellikle aşı olamayan veya bağışıklık sistemi zayıf olan (kanser, immünsupresif, ileri yaş vb) kişiler de oluşan tolumsal bağışıklık ile bulaşıcı hastalıklardan korunacaktır" dedi.

AŞI REDDİNİ ÖNLER

6'lı aşının, olabilecek aşı tereddütü ve aşı reddini de azaltabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Kıran, "Yeni eklenen 6'lı karma aşı ile birlikte tek enjektörde 6 farklı hastalığa karşı koruma sağlanacağından; hepatit B için ayrıca yapılan aşılama sayısı azalacaktır. Bu da aşılama için çocukların daha az girişime maruz kalmasını sağlayarak aşı tereddütünü azaltacaktır" dedi.