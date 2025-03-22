50 yaş üstüne kritik uyarı kolonoskopi yaptırın!

Mart ayı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 'Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı' olarak anılıyor. Bu kapsamda toplumun bilinçlendirilmesi çok önemli. Onkolojik Cerrahi ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öncel, kolon kanserinin en sık görülen ve en fazla can kaybına yol açan kanser türlerinden biri olduğunu belirterek, önemli açıklamalarda bulundu.

KARIN AĞRISI VE ŞİŞLİĞE DİKKAT

Kolon kanserinin erken evrede belirti verebileceğini ifade eden Prof. Dr. Öncel, şu uyarılarda bulundu: "Kolon kanserinin en önemli belirtilerinden biri makattan kanamadır. Bağırsak alışkanlıklarında değişikliklerin yaşanmasıyla birlikte ishal veya kabızlık yaşanabilir. Karın ağrısı ve şişkinlik görülebilir. Bu tür belirtileri olan kişilerin vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması gerekmektedir. Bu belirtiler erken teşhisin tedavi başarısını artırmaktadır."

STRESTEN UZAK DURUN

Stresin bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çeken Prof. Dr. Öncel, "Daha düzenli ve stresten uzak bir yaşam sürmek genel sağlığımızı iyileştirirken, kolon kanseri riskini de azaltır" diye konuştu.



ŞİKAYETİNİZ OLMASA BİLE YAPTIRIN

KOLON kanserinin belirti vermeden de ortaya çıkabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Öncel, "Hiçbir şikâyeti olmayan sağlıklı bireylerin dahi 50 yaşından itibaren kolonoskopi yaptırması gerekiyor. Ucunda kamera bulunan esnek bir tüple bağırsakları inceleyerek erken teşhis sağlayabiliyoruz. Kolonoskopi sayesinde kansere dönüşebilecek polipler tespit edilerek, erkenden tedavi edilebiliyor" dedi.



DOĞRU TEDAVİ PLANLAMASI ÖNEMLİ

Gelişen tedavi yöntemleri sayesinde kolon kanserinin başarılı bir şekilde tedavi edilebildiğini söyleyen Prof. Dr. Öncel, "Doğru tedavi planlamasıyla hastalarımız sağlıklı bir yaşama kavuşabiliyor. Hasta minimal invaziv teknikler kullanılarak, laparoskopik veya robotik ameliyat edilebilir. Hatta bazı koşullarda hasta ameliyat edilmeyebilir. Bu durum verilen radyoterapi veya kemoterapi sonrasında tümörün tamamen ortadan kalkması ile gerçekleşir" şeklinde konuştu.



AKDENİZ USULÜ BESLENİN

KOLON kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Öncel, "Beslenme düzenini Akdeniz mutfağına yönlendirmek, yağlı ve yüksek kalorili gıdalardan uzak durmak, sigara ve alkol tüketmemek, düzenli egzersiz yapmak ve fazla kilolardan kurtulmak kolon kanserine karşı koruyucu etki sağlar" dedi.