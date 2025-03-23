Egzersiz için ideal zaman iftardan 1 saat önce

Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Spor Hekimliği Uzmanı Doç. Dr. Ali Eroğlu, ramazan ayında vücudumuzun çalışma düzeninin birçok yönüyle değiştiğini, beslenme düzeninin farklılaşmasına bağlı olarak da vücut metabolizmasında değişikliklerin görüldüğünü söyledi. Doç. Dr. Eroğlu, "Oruç nedeniyle 13-14 saatlere varan açlık yaşanıyor. Bu nedenle ramazan ayında, iftardan sahura kadar olan süreçte besin tüketiminin dengeli, yeterli ve sağlıklı olması gerekir" diye konuştu.Ramazan ayında en sık karşılaşılan sorunlardan birinin kilo alımı olduğuna da dikkat çeken Doç. Dr. Eroğlu, "Metabolizma hızında meydana gelen değişimlerden kaynaklanan bu durumu önlemenin iki farklı yolu vardır. Bunlardan bir tanesi yaşamın her döneminde olması gerektiği gibi ramazan ayında da düzenli olarak egzersiz yapmak, bir diğeri ise oruç dönemi boyunca tüketilen besinleri titizlikle seçmektir" dedi.Oruç gibi uzun süreli açlık durumlarında, vücudun enerji depolarını koruma altına aldığını ve enerji harcamasını kısıtladığını söyleyen Doç. Dr. Eroğlu, "Bu sebeple metabolizma hızında bir düşüş gerçekleşir. Uzun süreli açlık sonrası vücuda aşırı derecede besin yüklendiğinde, enerji fazlası yağ depolarına gönderilir, kilo artışı gerçekleşir. Sağlıklı ve orta düzey fiziksel aktivitesi olan kişiler iftar ile sahur arasında mutlaka günlük 2 litreye kadar su tüketmeleri gerekir" dedi.Ramazan ayındaki egzersizlerde çok önemli olan bir noktanın da egzersizin ne zaman yapılacağı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Eroğlu, şöyle dedi: "Düşük şiddetli aerobik egzersizler, sabah saatlerinde önerilmektedir. Ramazanda egzersiz için en iyi zaman, iftardan evvelki 1-1.5 saattir. Çünkü orucun kısa süre sonra açılacağını bilmek, size ekstra motivasyon ve kendinizi biraz daha zorlamak için fırsat olabilir. Vücudun yağ yakma mekanizması egzersiz ve oruç ile beraber çalıştığı için bu dönem yağ yakmak için idealdir. Kilo kontrolü yapılabilir. Aynı zamanda bu dönem antioksidan evredir. Bu evrede sporlar daha çok yürüme, bisiklet ve hafif koşular şeklinde olmalıdır. Eğer bu zaman diliminde mümkün olmaz ise veya daha yüksek performans isteyen sporlar yapılacaksa iftardan birkaç saat sonra yapmak daha doğru olacaktır."Doç. Dr. Eroğlu, ramazan ayında sportif faaliyetlere yeni başlayanlara, hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği ve kalp rahatsızlıkları olanlara haftada 3 kez, düşük şiddet ve yoğunlukta, kalp hızını artırmayan ve terletmeyen 30-45 dakika süreli düşük eforlu yürüyüş, yüzme, pilates ve yoga gibi aerobik egzersizler önerdiklerini söyledi. Doç. Dr. Eroğlu, "Düzenli bir egzersiz programına devam edenler içinse egzersizlerin şiddetini ve süresini kısaltarak, dinlenme süreleri artırılmalı, dirençli egzersizlerde ağırlık miktarı ve set sayıları azaltılmalıdır" dedi.