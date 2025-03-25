Baş dönmesi ciddi bir hastalığın habercisi olabilir

"Baş dönmesi bir hastalık değil, bir belirtidir" diyen Kulak Burun Boğaz (KKB) Uzmanı Op. Dr. Tuğçe Türker Botanlıoğlu, "Genellikle denge kaybı, başın dönmesi hissi ve çevrenin etrafında dönüyormuş gibi algılanması şeklinde ortaya çıkıyor. Ciddi bir sağlık sorununun da belirtisi olabilir. Uzman bir hekime başvurulması için geç kalınmamalı" uyarısında bulundu.

ŞİDDETLİ OLABİLİR

Baş dönmesinin farklı hastalıkların bir belirtisi olarak da ortaya çıkabileceğini söyleyen Op. Dr. Botanlıoğlu, "Kişinin yaşadığı bu durum, altında yatan nedenlere göre farklılık gösterir. Bazen kısa süreli ve geçici olabilirken, bazı durumlarda sürekli ve tekrarlayıcı olabilir. Kimi baş dönmeleri hafif seyirliyken, bazıları kişinin günlük yaşamını sürdüremeyeceği kadar şiddetli olabilir" dedi.

ÇOK YÖNLÜ İNCELENMELİ

Baş dönmesinin birçok nedeni olabileceğini belirten Op. Dr. Botanlıoğlu, en yaygın olanları ise şöyle sıraladı: "İç kulaktaki denge sisteminin bozulması, tansiyon problemleri, stres, yorgunluk, dehidrasyon ve bazı ilaçların yan etkileri olabilir. İç kulak iltihaplanmaları veya kristallerin yerinden oynaması gibi sorunlar, denge mekanizmasını etkileyerek, baş dönmesine yol açabilir. Beyinle ilgili bazı problemler, örneğin migren, tümörler, felç riski, multipl skleroz gibi nörolojik hastalıklar ve diyabet de baş dönmesine neden olabilir. Meniere hastalığı, vestibüler nörit gibi iç kulak hastalıkları da baş dönmesinin sık görülen nedenlerindendir. Bu nedenle baş dönmesi çok yönlü bir şekilde incelenmeli ve doğru tanı konulmalıdır."

HER BAŞ DÖNMESİ VERTİGO MU?

Vertigonun, baş dönmesinin özel bir türü olduğunu belirten Op. Dr. Botanlıoğlu, "Vertigo, genellikle iç kulakta meydana gelen dengesizliklerden kaynaklanır. Ancak baş dönmesi, daha geniş bir kavramdır ve tansiyon düşüklüğü, kan şekeri düşüklüğü ya da göz yorgunluğu gibi birçok farklı faktörden kaynaklanabilir. Vertigo ise genellikle çevrenin dönüyormuş gibi algılanması şeklinde tanımlanır" dedi.

UZUN SÜRÜYOR VE TEKRARLIYORSA DİKKAT!

Baş dönmesinin kısa süreli olduğunda genellikle ciddi bir problem olmadığını söyleyen Op. Dr. Botanlıoğlu, "Ancak uzun süreli ve sürekli tekrarlayan baş dönmeleri ciddiye alınmalıdır. Eğer baş dönmesi birkaç dakika ile birkaç saat arasında sürüyorsa ve kendiliğinden geçmiyorsa, bu durum altta yatan daha ciddi bir sorunun habercisi olabilir. Özellikle baş dönmesi sırasında bayılma, çift görme, kol veya bacaklarda uyuşma gibi ek belirtiler varsa, bu durumda acilen bir doktora başvurulması gerekir" dedi.

BU ÖNERİLER SİZİ RAHATLATABİLİR

Op. Dr. Botanlıoğlu, baş dönmesi yaşayanlara şu önerilerde bulundu: "Öncelikle sakin bir ortamda dinlenmek ve başınızı hareket ettirmemek faydalı olabilir. Ayrıca bol su içmek, tansiyonunuzu kontrol etmek ve derin nefes alarak, vücudunuzu rahatlatmak da baş dönmesine iyi gelebilir. Stres, baş dönmesine neden olabilen bir faktördür, bu yüzden rahatlamaya yönelik teknikler uygulamak faydalı olabilir."