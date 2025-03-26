Çöl tozu akciğerleri vuruyor

Çöl tozunun, Türkiye'yi etkisi altına alması bekleniyor. Havanın kalitesinin bozulmasına ve özellikle solunum yolu hastalıklarının artmasına neden olan bu durum, endişeleri de beraberinde getirdi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, çöl tozundan nasıl korunmamız ve bu dönemde nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

AKCİĞERLERDE BİRİKİR

Her yıl belirli mevsimlerde güneyden kuzeye, kuzeyden güneye doğru taşınan çöl tozlarının tarım için bereketli olsa da insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Akkoyunlu, "Çöl tozları, organik ve inorganik maddeleri taşıdığı için akciğerlerde birikerek, enfeksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor" dedi. Bu tozların, astım, KOAH ve alerji gibi solunum yolu hastalıkları bulunan kişilerde hastalıkları tetikleyebildiğinin altını çizen Prof. Dr. Akkoyunlu, şunlara dikkat çekti: "Ayrıca, solunum yollarına giren bu maddeler, özellikle hassas kişilerde, akciğerleri olumsuz etkileyebilir ve bazı durumlarda hastaların iyileşmesini zorlaştırabilir. Çöl tozu, akciğerlerdeki dokuya zarar verebilir ve uzun vadede nefes almayı zorlaştıran hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir."



MASKESİZ DIŞARI ÇIKMAYIN!

PROF. Dr. Akkoyunlu, alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı: "Çöl tozlarının yoğun olduğu dönemlerde dışarı çıkmak zorunda kalındığında maske takmak büyük bir önem taşır. Maske, havadaki tozların büyük bir kısmını tutarak, akciğerlerimize ulaşmalarını engeller. Ayrıca, dışarıda uzun süre kalmak yerine mümkünse kısa süreli yürüyüşler yapmak ve fiziksel aktivitelerden kaçınmak gereklidir. Hareket etmek daha fazla nefes almamıza neden olur ve dolayısıyla daha fazla tozu akciğerlerimize almış oluruz. Bu önlemler, sağlığımızı korumak için oldukça kritik rol oynar."



CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

PROF. Dr. Akkoyunlu, inorganik tozların akciğerlerde yoğun bir şekilde birikmesinin, sadece astım ve KOAH hastalarını değil, aynı zamanda bu rahatsızlıkları olmayan sağlıklı bireyleri de etkileyebildiğini belirterek, şöyle dedi: "Özellikle çöl tozları, genellikle yoğun bir şekilde solunduğunda akut alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bunun yanı sıra, bu tozların solunması, akciğerlerde akut hastalıkları tetikleyebilir ve intersel akciğer hastalığı gibi daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir."



3-5 GÜN SÜREBİLİR

Çöl tozlarının ne kadar süreceğinin, coğrafi hareketlilik ve hava koşulları ile doğrudan ilişkili olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akkoyunlu, şunlara dikkat çekti: "Bu tozlar, genellikle 3-5 günlük bir süre zarfında hava kirliliği oluşturur. Ancak, bu süre zarfında yağmur yağarsa, tozlar yere inerek, havadaki yoğunluğunu azaltır ve daha temiz bir hava solunur. Yağmur, tozları bir bakıma temizleyerek, akciğerlerimizi korur. Ancak, çöl tozunun olduğu bu dönemde dışarı çıkmak, özellikle astım, KOAH gibi hastalıkları olan kişiler için daha büyük risk taşıyabilir. Bu nedenle, hava raporlarını takip etmek ve çöl tozunun yoğun olduğu dönemlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak ya da en azından maskesiz dışarı çıkmamak oldukça önemlidir."