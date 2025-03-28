Dikkat! Polen mevsimi başlıyor

Polen alerjisinin çocuklukta nadir olarak, en çok ise 18-25 yaş arası kişilerde görüldüğüne dikkat çeken Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sulhattin Arslan, "Polenler gün içinde özellikle sabah erken saatlerde ve öğle saatlerinde yoğun olarak bulunurlar. Bu saatlerde özelikle kuru ve rüzgârlı havalarda zorunlu değilse dışarı çıkmayın. Açık hava aktivitelerinde bulunmayın. Sporu kapalı alanlarda yapmayı tercih edin" dedi.

BAHARDA POLEN TEHLİKESİ

Prof. Dr. Arslan, polenlerin, bitkilerde esas görevinin tozlama ve döllenmeyi sağlamak olduğunu anlatarak, şöyle dedi: "Polenler taşıdıkları alerjenler yoluyla, duyarlı bireylerde alerjiye sebep olurlar. Her yıl belirli mevsimlerde farklı tip bitkiler uygun sıcaklık ve nem oranına sahip mevsimlerde polenlerini çevreye bırakırlar. Örneğin, ağaç polenleri kış sonu ve ilkbahar başında, çayır-çimen ve tahıl polenleri ilkbaharda ve yaz mevsimi başında, yabani otlar poleni yaz sonu ve sonbaharda daha yoğun olarak bulunurlar. Polen mevsimleri ve yoğunlukları bölgenin bitki örtüsü, nem ve sıcaklık gibi hava şartlarına göre şehirden şehre farklılık gösterebilmektedir."

MART VE MAYISTA ARTIYOR

Ülkemizde en sık olarak çayır otlarının alerjiye neden olduğunun gösterildiğini söyleyen Prof. Dr. Arslan, "Polen alerjisi, özellikle polen dönemi olan mart ve mayıs ayları arasında burun kaşıntısı, burun tıkanması, gözlerde sulanma, öksürük ve gözlerde şişme gibi belirtilerin yaşanması ile anlaşılabilir" dedi.



BURUN AKINTISI VE GÖZDE SULANMA YAPIYOR

POLEN alerjisinin daha çok burun, göz ve akciğerde etkili şikâyetlere neden olduğunu belirten Prof. Dr. Arslan, "Burunda alerjik rinit belirtileri, yani kaşıntı, akıntı, tıkanıklık, hapşırık görülebilir. Gözlerde alerjik konjonktivit belirtileri görülebilir. Bunlar kaşıntı, sulanma, kızarıklık ve şişliktir. Akciğerde astımlı hastalarda atak başlatabilir. Öksürük, hırıltı, hışıltı, nefes darlığı gibi bulgular ortaya çıkabilir. Deride kaşıntı, ürtiker nadiren de olsa görülebilir" dedi.



NASIL KORUNACAĞIZ?

PROF. Dr. Arslan, polenlerden korunma yollarını ise şöyle sıraladı:

Evinizin kapı ve pencerelerini en azından öğlen saatlerine kadar kapalı tutun. Havalandırma yaptıktan sonra tekrar kapatın.

Çamaşırlarınızı polen mevsiminde ev içerisinde kurutun.

Evde ve arabanızda polen filtreli klima kullanabilirsiniz. Arabanızı kullanırken, camlarının açık olmamasına dikkat edin. Toplu taşıma araçlarında açık pencere veya kapılardan uzakta oturmaya gayret edin.

Kendinizi polenlerden koruyun. Şapka takın, gözlük kullanın. Uzun kollu ve bacaklarınızı örten giysiler giyinin. Eve girince bu giysileri değiştirin, bol su ile duş alın. Saçınızı ve yüzünüzü bol su ile yıkayın.

Eğer burun, göz ve akciğer ile ilgili belirtilerden bir veya daha fazlasını yaşıyorsanız, kesin bir teşhis için doktorunuza başvurmalısınız.