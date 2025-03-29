Anemi anneden doğan bebeklerde hipertansiyon riski

Hamilelikte vücut önemli değişiklikler geçirir. Vücuttaki kan miktarı yaklaşık yüzde 20-30 oranında artar, bu da vücudun hemoglobin yapmak için ihtiyaç duyduğu demir ve vitamin tedariğini artırır. Vücudun sahip olduğundan daha fazla demire ihtiyacı olması durumunda da kansızlık söz konusu olabilir ve bu durum önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Timur Uğurlu, kansızlığın yol açtığı tehlikeleri ve tedavi yöntemlerini anlattı.

ANNE KAYIPLARINA YOL AÇIYOR

Anne adaylarının kan değerlerini çok iyi bilmesi ve düzenli olarak takip altında olması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Uğurlu, "Kansızlık, yüzde 60 oranında anne yaşamının kaybına yol açabilen bir hastalıktır" dedi.

HALSİZLİK VE YORULMA VARSA DİKKAT

Kansızlık yani aneminin, kan hemoglobin seviyesinin 11 mg/dl'nin altına inmesi durumu olduğunu da belirten Op. Dr. Uğurlu, "Gebelikte en sık karşılaşılan durumdur. Kansızlıkta anne adayında halsizlik, çabuk yorulma, mide-bağırsak problemleri, nefes darlığı, baş dönmesi gibi belirtiler ortaya çıkarır. Ayrıca erken doğum ve doğum sonu kanama riski oluşur. Kansız annelerden doğan bebeklerde ise, gelişme geriliği ve davranış bozuklukları izlenebilmektedir. Ayrıca erişkin hayatta görülen hipertansiyonun da daha anne karnında maruz kalınan anemik şartlarla ilişkili olduğu gösterilmiştir" dedi.



ANNE ADAYLARININ YARISINDA GÖRÜLÜYOR

Gelişmekte olan ülkelerde gebelikte kansızlık görülme sıklığının yüzde 50'lerin üzerinde olduğunu söyleyen Op. Dr. Uğurlu, "Anne ölümlerinin yüzde 40-60'ından sorumludur. Kansızlık, en sık demir ve folik asit eksikliğinde görülür. Ayrıca B12 vitamini eksikliği de anemiye neden olur" diye konuştu.



FOLİK ASİTTEN ZENGİN ISPANAK TÜKETİN

GEBELİĞIN erken dönemlerinde etkili olan folik asit eksikliğinin, bebekte yarık dudak- damak ve spina bifida gibi önemli anomalilere neden olduğunu belirten Op. Dr. Uğurlu, "Ayrıca folik asit eksikliğinin, erken doğuma da yol açtığı bilinmektedir. Folik asit, brokoli, brüksel lahanası ve ıspanak gibi sebzelerde bolca bulunur" dedi.



ANEMİ RİSKİNİ ARTIRAN NEDENLER?

OP. Dr. Uğurlu, hamilelik sırasında anemi riskini artıran durumları şöyle sıraladı:

İki yakın aralıklı hamileliğiniz varsa

Birden fazla bebeğe hamileyseniz

Sabah bulantısı nedeniyle sık sık kusuyorsanız

Yeterince demir açısından zengin yiyecekler tüketmiyorsanız

Hamilelik öncesi yoğun adet kanamanız varsa

Hamileliğinizden önce anemi geçmişiniz varsa