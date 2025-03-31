Yoğurt kolon kanseri riskini azaltıyor

Son yıllarda özellikle gençler arasında kolon kanseri vakalarında belirgin bir artış yaşanıyor. Ünlü İngiliz onkolog Justin Stebbing, bağırsak kanserine karşı bir gıdaya dikkat çekti. Süt ve süt ürünlerinin bağırsak kanseri riskini azalttığını ifade eden Stebbing, özellikle yoğurdun önemli bir besin olduğunu belirtti. Yoğurdun doğal olarak kanserle savaşan bakteriler içerdiğini ifade eden onkolog, kolon kanseri riskini yüzde 20'ye kadar azalttığını dile getirdi. Daha önce yapılan birçok çalışma da düzenli yoğurt tüketiminin bazı kanser türlerine karşı koruyucu bir etkiye sahip olabileceğini göstermişti.