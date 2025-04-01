İşyerinde kahveye dikkat!

İsveç'te yapılan çalışma, işyerlerinde kullanılan kahve makinelerinin kolesterolü yükselten maddeler içerebileceğini ortaya koydu. Araştırmada, beş farklı kahve markasının kullanıldığı farklı işyerlerindeki dinlenme odalarındaki 14 kahve makinesinden örnekler alındı. En yaygın kahve makinesi türü olan demleme makineleri ve cezvede kaynatılan kahve, kolesterolü yükselten maddelerin en yüksek konsantrasyonunu gösterdi. Alışmanın başyazarı David Iggman "Buradan, filtreleme işleminin kahvede kolesterolü yükselten bu maddelerin varlığı için çok önemli olduğu sonucunu çıkarıyoruz. Açıkçası, tüm kahve makineleri bunları filtrelemeyi başaramıyor" dedi.