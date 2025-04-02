Minnacık yüreklere hassas muayene

Doğuştan kalp hastalıkları bulunan bebeklerin, erken tanı ve tedavi süreçlerinin hayat kurtardığını belirten Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedide Tavlı, ailelerin bu konuda bilinçlenmesi ve tanı sürecinin hızlandırılmasının kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.Prof. Dr. Tavlı, doğumsal kalp hastalıklarının yılda yaklaşık 15 bin–20 bin bebekte görüldüğünü belirterek, şunları söyledi: "Bu hastalıklar bazen doğumdan sonraki ilk günlerde belirti göstermeyebilir ancak ilerleyen dönemlerde fark edilebilir. Kadın doğum uzmanları ve yeni doğan hekimlerinin dikkatli muayenesi ve erken taramalar hayat kurtarıcı olabilir. Özellikle, hastalıkların yarısının 1 yaşından önce erken tanı ve tedavi gerektirdiğini biliyoruz."Prof. Dr. Tavlı, hastanedeki izlem süreçlerinde 'puls oksimetre' ile ısrarlı, düşük oksijen oranlarının uzman çocuk kardiyoloğunun değerlendirmesini gerektirdiğini söyleyerek, "Böyle bir durumda, bebek mutlaka bir uzman kardiyolog tarafından değerlendirilmelidir. Erken müdahale, hayat kurtarıcıdır" dedi.Erken dönem belirtilere de dikkat çeken Prof. Dr. Tavlı, "Doğumsal kalp hastalıklarının en sık görülen belirtileri dudak çevresinde morarma, solunumda hızlanma, beslenme sırasında zorluk ve sık sık memeyi bırakma, emme sırasında terleme, genel halsizlik ve büyük güçlükle nefes alıp verme, sürekli solunum zorluğu ve öksürük. Ailelerin bu belirtileri gözlemlemeleri durumunda vakit kaybetmeden bir çocuk kardiyoloji uzmanına başvurmaları gerekir" dedi.Doğumsal kalp hastalıklarının oluşumunda genetik ve çevresel faktörlerin büyük etkisi olduğunu belirten Prof. Dr. Tavlı, şu noktalara dikkat çekti: "Gebelik döneminde annenin geçirdiği enfeksiyonlar, diyabet ve genetik yatkınlık doğumsal kalp hastalıklarının riskini artırabilir. Bu nedenle, anne adaylarının gebelik sürecinde dikkatli olmaları ve düzenli kontrollerini yaptırmaları hayati önem taşıyor."Doğumsal kalp hastalıklarının doğum öncesinde tespit edilmesinin de mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Tavlı, "Fetal ekokardiyografi, gebeliğin 19. haftasından itibaren kalp hastalıklarını belirleyebiliyor. Bu sayede, doğumun uygun koşullarda gerçekleşmesi ve bebeğin ihtiyacı olan tüm tıbbi müdahalelerin planlanması sağlanabiliyor" diye konuştu.