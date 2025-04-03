Devlet hastanelerinde kişiye özel diş güzelleştirme

Kamu hastanelerinde yapılan ortodonti tedavileri hakkında merak edilenleri anlatan Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş Hekimi ve Ortodonti Uzmanı Rüstem Ak, "Ortodonti tedavisi, ortodonti alanında uzmanlık veya doktora eğitimi almış diş hekimleri (ortodontist) tarafından yapılan dişlerdeki ve çene yapısındaki bozuklukların muayene, teşhis ve tedavisi ile uğraşan diş hekimliği dalıdır. Ortodonti kelime anlamı olarak 'düzgün diş' anlamına gelmekte olup, günümüzde sadece dişlerin değil, alt ve orta yüz düzensizliklerinin de tedavisini yapmaktadır" dedi.Ortodonti tedavisinin, genellikle çocukluk döneminde uygulansa da, yetişkinlerde de başarılı sonuçlar verdiğini belirten Ak, "Bu tedavi her iki yaş grubunda da uygulanabilir. Ortodonti tedavisi kişinin ihtiyaçlarına uygun olarak bireysel olarak planlanır" dedi.Ortodonti problemlerinin neden oluştuğunu ise Ak, şöyle açıkladı: "Dişler ve çene kemiklerine bağlı gelişen ortodontik problemler doğuştan olabileceği gibi sonradan da gelişebilir. Genetik faktörlerin yanı sıra uzun süre emzik/biberon kullanımı, parmak emme/ tırnak yeme gibi parafonksiyonel alışkanlıklar, ağız solunumu yapılması, yanlış yutkunma alışkanlığı, yeterli diş fırçalamanın olmaması, erken dönemde gelişen süt dişi kayıpları gibi sebeplerle ortodonti problemleri oluşabilmektedir."Ortodonti tedavisine kaç yaşında başlanacağı ve ebeveynlerin bu konuda nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda Ak, şunları söyledi: "Ortodonti tedavisi erken yaşlarda ve ergenlik (adölesan) dönemde yapılabilmektedir. Erken yaşlarda yapılan ortodonti tedavisi 7-10 yaşlarda görülen ve daha çok iskeletsel sorunlarla ilgilidir. Alt ve üst çenede görülen iskeletsel darlık vakaları, V formunda olan, alt ve üst çenelerin ileri veya geri pozisyonlarda olması gibi problemler, en başarılı şekilde bu yaşlarda tedavi edilebilmektedir. Bu aşamada takılıp çıkarılabilen, çocuğun sosyal hayatını pek etkilemeyen diş teli apareyleriyle 6-10 ay gibi zaman zarfında erken dönem ortodonti tedavileri yapılabilmektedir."Ortodonti tedavinin faydalarını ise Ak, şöyle sıraladı: "Dişlerin düzgün hizalanması gülüşünüzü güzelleştirir. Çapraşık dişlerin temizlenmesi zor olduğundan çürük ve diş eti hastalıklarına yatkınlık artar. Ortodonti tedaviyle bu risk azalır. Estetik kaygıların azalması bireyin sosyal yaşamını olumlu etkiler. Çiğneme, yutkunma ve konuşma problemlerini düzeltir."Bünyesınde ortodonti uzmanı bulunduran Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri'nde (ADSH) ortodonti tedavisi yapılabilmektedir. Buralara randevu alarak, başvuran ve muayene sonucu ortodonti tedavi ihtiyacı olduğu diş hekimi tarafından onaylanan hastalar, ilgili hekim tarafından yeşil alan sevk sistemi ile ortodonti birimine yönlendiriliyor. Ortodonti tedavi ihtiyacı olan hastalar bu sevk ile MHRS uygulaması üzerinden İstanbul genelinde otodonti uzmanı bulunan tüm kamuya bağlı ADSM VE ADSH'lerinden randevu alabiliyorlar.