Kalınbağırsak kanserine karşı 2 yılda bir ücretsiz test

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, kolorektal (kalınbağırsak) kanseri dünyada ve Türkiye'de yaygın görülen kanser türleri arasında alıyor. 40 yaş altındaki bireylerde kolorektal kanser nadir görülürken, 40-50 yaş aralığından itibaren vakalarda artış gözlemleniyor. Vakaların yüzde 85'i, 50 yaş ve üzerindeki bireylerde tespit ediliyor. Kalınbağırsaktaki polip ve kanserler çoğu kez büyüyene kadar belirti vermiyor. Erken teşhis için tarama programları büyük önem taşıyor. 50-70 yaş arasındaki bireylere, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde, gaitada gizli kan kiti yardımıyla hızlı, pratik şekilde 2 yılda bir ücretsiz tarama yapılıyor. Bu kapsamda Türkiye'de kanser taraması kapsamında 2024'te 2 milyon 700 bin gaitada gizli kan kitiyle test yapıldı.