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Giriş Tarihi: 4.4.2025

Dünyanın en küçük kalp pili geliştirildi

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Dünyanın en küçük kalp pili geliştirildi
ABD'li bilim insanları, pirinç tanesinden daha küçük olan ve vücuda enjekte edilebilen dünyanın en küçük kalp pilini geliştirdi. Geçici bir kalp düzenleyici olarak tasarlanan bu yeni cihaz, ışıkla kontrol edilebiliyor ve belirli bir süre sonra vücutta kendiliğinden eriyerek yok oluyor. Bilim insanları, insanlarda test edilmesine henüz birkaç yıl olduğunu belirtse de bu kablosuz kalp pili tıpta çığır açan bir buluş olarak değerlendiriliyor. Yeni geliştirilen ve yalnızca 1 milimetre kalınlığında, 3.5 milimetre uzunluğundaki kablosuz kalp pili, bir enjektör ucuna sığacak kadar küçük. Cihaz, hastanın göğsüne yapıştırılan yumuşak bir yama ile eşleştiriliyor.

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Dünyanın en küçük kalp pili geliştirildi
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