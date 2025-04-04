‘Göğse bir şey oturmuş’ hissi tehlikeli

Göğüs ağrısı, vücutta boyun ile göbek deliği arasındaki bölgede ortaya çıkan bir rahatsızlık hissi. Ama hafife alınırsa tehlikenin boyutları da büyük olabilir. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Rasih Sonsöz ile göğüs ağrısındaki riskleri konuştum. Uzm. Dr. Sonsöz, bu hastaların yüzde 10-15'inde tıbbi olarak, 'kalp krizi' olarak ifade edilen kalp damar hastalığının mevcut olabileceğini belirterek, "Acil tedavi gerekir" dedi.Uzm. Dr. Sonsöz, şu önemli bilgileri verdi: "Göğüs ağrısı şiddetli veya hafif, 2 ila 10 dakika kısa süreli veya 30 dakika gibi uzun süreli olabilir. Ağrının birçok sebebi olabilir; kalp, akciğer, sindirim sistemi, kasiskelet, sinir sistemi, panik atakla ilişkili. Hayatı tehdit eden klinik durumlar (akut koroner hastalık tablosu gibi) ile tehdit etmeyen durumların (mide reflüsü, sinir sıkışması, panik atak gibi) ayrımı önemlidir." Şikâyetlerin egzersiz, ağır yemek, soğuk hava, tartışma sonrası gelişmesi ve istirahatle geçmesine tıbbi olarak 'tipik angina' olarak adlandırıldığını belirten Uzm. Dr. Sonsöz, "Angina, kalp kasının kanlanmasındaki bozukluk nedeniyle ortaya çıkar. Özellikle son 3 ay içerisinde bu tip bir şikâyet gelişmesi halinde en yakın hastaneye başvurmak ve elektrokardiyogram (EKG) çektirmek çok önemlidir" dedi.Göğüs kafesinde hissedilen, batıcı, noktasal, birkaç saniye veya saatlerce süren, dokunmakla ya da kol-omuz-boyun hareketleri ile artan göğüs ağrılarının kalp ile ilişkili olma ihtimalinin daha düşük olduğunu belirten Uzm. Dr. Sonsöz, şunlara dikkat çekti: "Bu tip ağrılar kas-iskelet sistemi (kıkırdak-kemik harabiyeti gibi) veya sinir sistemi (boyun fıtığı gibi) ya da panik atak ilişkili olabilir. Ancak kadınlarda, şeker hastalarında ve ileri yaştaki bireylerde bu 'atipik' şikâyetlerin dahi kalp damar hastalığını işaret edebileceği unutulmamalı. Gerekli hallerde en yakın hastaneye gidilmeli. Halk arasında sıklıkla ifade edilen, özellikle 'midem ağrıyor' veya 'göğsüme rüzgâr çarptı' diye düşünmeden önce olası bir kalp hastalığı akla gelmelidir."Göğüs kemiği arkasında, baskı, sıkışma, ağrı, yanma, 'bir şey oturmuş' gibi hissedilen rahatsızlığın kalple ilişkili olabileceğini belirten Uzm. Dr. Sonsöz, şu uyarılarda bulundu: "Bu ağrı boyuna, çeneye, omuzlara, her iki kola, sırta ve karına yayılabilir. Bu ağrı ile birlikte kişi; nefes darlığı, halsizlik, bulantı, kusma, hazımsızlık, karın ağrısı, terleme, baş dönmesi hissedebilir. Ağrı genelde 2-10 dakika sürer."Hayatı tehdit eden diğer klinik durumlarda da göğüs ağrısı gelişebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Sonsöz, "Kalpten çıkan ana atardamar olan aortun yırtılmasına bağlı gelişen, tıbbi olarak 'aort diseksiyonu' olarak adlandırılan tablo da çok ciddi bir durumdur. Hastaneye yatış ve tedavi gerektirir. Bu klinik tabloda, kişi göğüs kafesinde, sıklıkla sırtına vuran, şiddetli, 'yırtılır gibi' bir ağrı hisseder. Özellikle sigara içen ve tansiyon hastalarında bu tip bir ağrıda akla gelmelidir" dedi.Akciğer damarında pıhtı oluşması 'pulmoner emboli' durumunun da benzer şekilde hayatı tehdit edebildiğini söyleyen Uzm. Dr. Sonsöz, "Kişi; ani başlayan, göğüs ağrısı ile birlikte nefes darlığı ile başvurabilir. Bazı kişilerde bayılma, bilinç kaybı gelişebilir. Acil tanı ve tedavi gereklidir. Akciğer zarında yırtılma 'pnömotoraks' tablosunda kişi tek taraflı batıcı göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşayabilir. Benzer şekilde tanı ve tedavisi çok önemlidir" dedi.