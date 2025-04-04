Temizlik malzemeleri astımı tetikliyor

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'nin haberinde evlerdeki temizlik malzemelerinin sağlığa etkileri incelendi. Habere göre 2024 yılında yapılan bir araştırmada, bilim insanları 77 çalışmayı inceledi ve ev temizlik ürünlerinin solunum üzerinde zararlı etkileri olabileceği sonucuna vardı. Özellikle sprey formundaki temizlik ürünlerinin sıvılar ve ıslak mendillere göre daha fazla zarar verdiği öne sürüldü. Araştırmalara göre, düzenli olarak temizlik spreyi kullanmak astım gelişme riskini artırıyor, mevcut astımı tetikliyor ve astım semptomlarının kontrolünü zorlaştırabiliyor.