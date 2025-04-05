Bunama aşısına rağbet

Zona aşısı olan yaşlı bireylerin demansa yakalanma riskinin yüzde 20 azaldığı ortaya çıktı. ABD'de yapılan en son araştırmaya göre, zona aşısı olan bireylerde olmayanlara kıyasla demansa yakalanma riskinin yüzde 20 azaldığı belirtildi. Stanford Üniversitesi'nde yürütülen araştırmada, demans teşhisi konulmayan 71 ila 88 yaş aralığındaki yaklaşık 280 bin kişinin sağlıkları 7 yıl boyunca incelenmeye alındı. Yapılan inceleme sonucunda "Zostavax" adlı zona aşısı yaptıran bireylerde aşı olmayanlara oranla demansa yakalanma riskinin yüzde 20 azaldığı ortaya çıktı. Aşının kadınlarda daha etkili olduğu anlaşıldı. Araştırmaya ilişkin Oxford Üniversitesi'nden Paul Harrison'ın yaptığı açıklamada, "Şu anda demans hastalığının başlangıcını yavaşlatan pek bir şey olmadığı göz önüne alındığında demansa yakalanma riskini yüzde 20 düşürmeniz, halk sağlığı bakımından oldukça önemli" ifadelerine yer verildi. Zona hastalığı, suçiçeği virüsünün yeniden aktifleşmesinden sonra ortaya çıkan vücudun genel bölgelerinde ağrılı döküntülere neden olan viral bir enfeksiyon.