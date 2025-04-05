Demans riskini azaltan 5 besin

Dünyada 55 milyondan fazla kişi Alzheimer hastalığıyla mücadele ediyor. Üstelik hastalığın, genç bireylerde de giderek artan oranlarda görülmesi dikkat çekiyor. Uzmanlar ise beyin sağlığını korumada bazı gıdaların düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar demans riskini azaltan 5 besini şöyle sıraladı:Çay, kahve ve sebze suları...B vitaminleri...Omega 3 yağ asitleri...Tam tahıllı ürünler...C vitamini içeren besinler...Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, Alzheimer hastalığı her yıl yaklaşık 10 milyon kişiyi etkiliyor ve 2050 yılı itibarıyla hasta sayısının dünya çapında 139 milyona ulaşması öngörülüyor. Bu endişe verici artışa dikkat çekmek ve hastalıkla mücadele eden bireylere destek olmak amacıyla her yıl 21 Eylül'de "Dünya Alzheimer Günü" kapsamında etkinlikler düzenleniyor.