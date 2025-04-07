Karın ağrısı ciddi bir hastalığın habercisi olabilir

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kılıç, karın ağrısının nedenlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Uzm. Dr. Kılıç, "Karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvuran çocukların büyük bir kısmında neden; gastroenterit (mide-bağırsak enfeksiyonu), idrar yolu enfeksiyonu, bağırsak parazitleri veya kabızlık gibi hafif ve geçici durumlar olmaktadır. Ancak bazı çocuklarda yapılan tüm testlere rağmen ağrının nedeni net olarak belirlenememektedir. Genel olarak, çocuklarda karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvuranların yalnızca yüzde 5'inde cerrahi müdahale gerektiren bir hastalık tespit edilmektedir'' dedi.

AKUT KARIN NEDİR?

Karın içinde acil müdahale gerektiren iltihabi veya cerrahi hastalıkların oluşturduğu belirtilerin tümüne 'akut karın' denildiğini belirten Uzm. Dr. Kılıç, "Bu terim, özellikle apandisit, bağırsak düğümlenmesi ve mide delinmesi gibi acil ameliyat gerektiren durumları tanımlamak için kullanılır. Ancak, her karın ağrısı 'akut karın' anlamına gelmez. Tanıyı netleştirmek için hastanın detaylı muayenesi ve gerekirse ileri tetkiklerin yapılması gerekir" dedi.

DİKKATLE İNCELENMELİDİR

Yenidoğan ve küçük çocuklarda anatomik farklılıkların tanıyı zorlaştıran bir etken olduğunu belirten Uzm. Dr. Kılıç, "Bu yaş grubunda kemik yapıları tam olarak gelişmediği için, normalde leğen kemiği içinde bulunması gereken mesane, rahim ve yumurtalıklar gibi organlar karın boşluğunda yer alabilir. Karın bölgesi küçük olduğu için de farklı organlardan kaynaklanan ağrılar birbirine karışabilir. Bu yüzden küçük çocuklarda karın ağrısının değerlendirilmesi daha fazla dikkat gerektirir" dedi.

ÇOCUKLARDA APANDİSİT BELİRTİLERİ

Çocuklarda karın ağrısının altında yatan en ciddi nedenlerden birinin apandisit olduğunu belirten Uzm. Dr. Kılıç, ebeveynlerin en çok merak ettiği konulardan birinin çocuklarda apandisitin nasıl anlaşılacağı olduğunu da belirterek, şu uyarılarda bulundu:

Karın ağrısının birkaç saatten uzun sürmesi ve şiddetinin giderek artması.

Ağrının göbek çevresinde başlayıp sağ alt karın bölgesine yayılması.

Çocuğun hareket ettikçe veya karnına dokunuldukça ağrısının artması.

Mide bulantısı, kusma veya iştahsızlık olması.

Hafif de olsa ateşin eşlik etmesi.

Karın bölgesine dokunulmasına izin vermeyecek kadar hassasiyet oluşması.

Dışkıda kan görülmesi.



AĞRININ NEDENİ PSİKOLOJİK OLABİLİR

ÇOCUKLARDA karın ağrısına neden olan faktörlerin yalnızca fiziksel hastalıklarla sınırlı olmadığını da söyleyen Uzm. Dr. Kılıç, "Özellikle okul çağındaki çocuklarda stres, kaygı ve psikolojik baskılar da karın ağrısına yol açabilmektedir. Okul başarısı, aile içi gerginlikler veya sosyal çevre ile ilgili sorunlar bazı çocuklarda mide-bağırsak sistemini etkileyerek, karın ağrısı şikâyetlerine neden olabilir. Eğer fiziksel bir hastalık bulunamazsa, psikolojik faktörler göz önünde bulundurulmalıdır'' dedi.