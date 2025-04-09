Kanserde umut veren tedaviler

Kanser, dünyada her yıl milyonlarca insanı etkiliyor ve günümüzde en önemli sağlık sorunlarının başında geliyor. Erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınabilen bu hastalık, toplumsal farkındalığın artmasıyla daha etkin bir şekilde mücadele edilebilir hale geliyor. Tam bu noktada Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Harputluoğlu, kanserde erken teşhis ve doğru tedavi yöntemlerinin önemini vurgulayarak, çarpıcı bilgiler paylaştı.

ÖLÜM ORANLARI AZALDI

Prof. Dr. Harputluoğlu, kanserin vücuttaki hücrelerin kontrolsüz büyümesiyle ortaya çıkan bir hastalık olduğunu belirterek, "Modern tıp sayesinde bu hastalık artık daha erken teşhis edilebilirken, doğru tedavi yöntemleriyle başarılı sonuçlar elde edilmektedir. 1991 ile 2022 yılları arasında kanserden ölüm oranında yüzde 34 oranında bir azalma kaydedilmiştir. Yaklaşık 4,5 milyon ölümün önüne geçildiği belirtilmektedir" dedi.

ERKEN TEŞHİS STRATEJİSİ

Bu önemli düşüşün; sigara kullanımının azalması, kanserlerin daha erken aşamalarda teşhis edilmesi ve tedavi yöntemlerinin gelişmesiyle mümkün olduğunu da ifade eden Prof. Dr. Harputluoğlu, "Amerikan Kanser Derneği'nin tahminlerine göre 2025 yılında, yalnızca ABD'de yaklaşık 2 milyon yeni kanser vakası ve 618 bin kansere bağlı ölüm görülebilir. Ancak erken teşhis stratejisi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları sayesinde bu rakamların azaltılması mümkün olabilecektir" dedi.

RİSKİ ARTIRAN FAKTÖRLERE DİKKAT!

PROF. Dr. Harputluoğlu, birçok farklı türü bulunan kanserin nedenlerini ise şöyle sıraladı:

GENETİK FAKTÖRLER: Ailede kanser öyküsü olan bireylerin kansere yakalanma olasılığı daha yüksektir.

SİGARA VE ALKOL TÜKETİMİ: Sigara, akciğer kanseri başta olmak üzere pek çok kanser türünün en önemli nedenlerinden biridir. Alkol tüketimi de benzer şekilde risk oluşturur.

SAĞLIKSIZ BESLENME VE OBEZİTE: İşlenmiş gıdalar, fazla şeker tüketimi ve fast food alışkanlıkları, özellikle bağırsak ve mide kanseri riskini artırmaktadır.

RADYASYON VE ZARARLI KİMYASALLAR: Güneşe aşırı maruz kalma ve bazı kimyasal maddelerle temas, deri kanseri gibi türlerde riski büyük ölçüde artırır.



SAĞLIKLI YAŞAM TARZI ÖNEMLİ

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile bu hastalıktan korunmanın büyük ölçüde mümkün olabildiğini belirten Prof. Dr. Harputluoğlu, kanserle mücadelede alınabilecek önlemleri şu şekilde sıraladı:

Vitamin, mineral ve lif açısından zengin sebze-meyve tüketimi bağışıklık sistemini destekler.

Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapmak, kanser riskini azaltabilir.

Tütün ürünlerinden ve fazla alkol tüketiminden kaçınmak, kanser riskini ciddi oranda azaltır.

UV ışınlarına karşı koruma sağlamak ve güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamak, deri kanseri riskini azaltabilir.

Kanserin erken teşhisi için belirli yaş grupları ve risk faktörlerine uygun olarak tarama testleri yaptırmak önemlidir.



KANSER TARAMALARINI İHMAL ETMEYİN!

Kanserin tedavi edilmesinde en kritik faktörlerden birinin hastalığın erken teşhis edilmesi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Harputluoğlu; meme kanseri, rahim ağzı kanseri, prostat kanseri ve kolon kanseri gibi türlerde düzenli taramalar ve testlerin hayat kurtarıcı olduğunu söyledi.

MEME KANSERİ: Mamografi taraması

RAHİM AĞZI (SERVİKS) KANSERİ: Smear testi

PROSTAT KANSERİ: PSA testi

KOLON KANSERİ: Kolonoskopi



TEDAVİDE ÖNEMLİ GELİŞMELER

KANSERLE mücadelede tıp dünyasında yaşanan gelişmelerin, bu hastalığa yakalanan bireylere umut verdiğini ve hekimler için de yol gösterici olduğunun altını çizen Prof. Dr. Harputluoğlu, kanser tedavisindeki yenilikçi yaklaşımları şöyle sıraladı:

Bağışıklık tedavileri ve hassas tıp yaklaşımları, kanser tedavisinde büyük ilerlemeler sağlamaktadır.

Genetik testler, bireylerin kansere yatkınlığını belirleyerek, erken teşhisi mümkün kılmaktadır.

Yeni kemoterapi ve radyoterapi yöntemleri, daha etkili ve yan etkileri az olan tedavi seçenekleri sunmaktadır.