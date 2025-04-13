İğne deliğinden prostat operasyonu

Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Girişimsel Radyoloji Derneği (TGRD) Kongre Başkanı Prof. Dr. Bora Peynircioğlu, İyi huylu prostat büyümesinde anestezi uygulanmaksızın yapılabilen ve hastanede yatışa gerek kalmayan anjiyo tedavisinin etkinliğinin, yurt dışında yapılan bilimsel çalışma ile ortaya konulduğunu söyledi. Prof. Dr. Peynircioğlu, bilimsel çalışma ile 2-5 yıllık hasta takip sonuçlarının da anjiyo tedavisinin kalıcı fayda sağladığını gösterdiğini söyledi.

ULUSLARARASI YAYINDA YER ALDI

Çalışmanın, Amerikan Üroloji Derneğinin yayın organı, uluslararası hakemli The Journal of Urology'de yayımlanarak, makale haline getirildiğini söyleyen Prof. Dr. Peynircioğlu, "Bu çalışmaya göre anjiyo yönteminde mesaneye sonda koyma ihtiyacı olmadığı gibi hastane yatışına da gerek kalmaz. Ayrıca işleme bağlı riskler cerrahiye göre çok düşüktür. İlaç tedavisinden fayda görmeyen hastalar, ameliyat olmak istemeyen veya anestezi alması riskli hastalar için önerilen bir yöntemdir" dedi.

PROSTAT BOYUTU KÜÇÜLTÜLÜYOR

Prostat büyümesinin sık idrara çıkma, kesik kesik işeme, gece çok sık idrara kalkma, idrar akışında azalma ve idrarı tam boşaltamama hissi gibi şikayetlerle kendini gösteren bir sağlık sorunu olduğunun altını çizen Prof. Dr. Peynircioğlu, "Anjiyo ile tedavi prostat atardamarlarının kapatılması olarak tanımlanıyor. Bu yöntemle prostat büyümesine ve buna bağlı işeme problemlerine neden olan iyi huylu tümörün beslenmesi kapatılarak, prostat boyutu küçültülüyor" dedi.





ANESTEZİSİZ KAPALI YÖNTEM

'Prostatik damar embolizasyonu' olarak da isimlendirilen anjiyo tedavisinin etkinliğini ortaya koyan bilimsel çalışmada, anjiyo tedavisi ile farklı cerrahi tedaviler arasında yapılmış karşılaştırmalı çalışmalara da yer verildiğini belirten Prof. Dr. Peynircioğlu, "Çalışmanın sonucuna göre, yöntem etkin ve güvenli bir tedavidir. Cerrahi işlemler, idrar akımını daha iyi düzeltirken, anjiyo işlemi depolama kapasitesine daha etkilidir. Anjiyo tedavisi olmak, daha sonra yapılması olası prostat ameliyatlarına engel değildir. Bu tedavi her yaş hastada her büyüklükteki prostata yapılabilir. Uygulama anestezi ihtiyacı olmadan kol veya kasık atardamarından bir iğne deliğinden girilerek, yapılan kapalı bir yöntem" dedi.



HASTANEYE YATIŞ GEREKTİRMİYOR

PROF. Dr. Peynircioğlu, tedavinin faydalarını şöyle sıraladı: "Anjiyo yönteminde mesaneye sonda koyma ihtiyacı olmadığı gibi hastane yatışına da gerek kalmaz. Ayrıca işleme bağlı riskler cerrahiye göre çok düşüktür. Şikayetler, iyi huylu prostat büyümesine bağlı ise tüm hastalar, bu yöntemden faydalanabilir. Şikayeti olan hastalara tam ürolojik muayene yapılmalı ve anjiyo işlemi bu konuda tecrübeli girişimsel radyologlar tarafından gerçekleştirilmelidir. İlaç tedavisinden fayda görmeyen hastalar, ameliyat olmak istemeyen veya anestezi alması riskli hastalar için önerilen bir yöntemdir."