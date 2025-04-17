Altı hastalığa karşı tek aşı dönemi başladı

T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi, 2025 yılında güncellendi. Türkiye'de 1998 yılından itibaren uygulanan hepatit B aşısı ile 2008 yılından beri uygulanan beş bileşenli karma aşıyı bir araya getiren 'altı bileşenli karma aşı' uygulaması 14 Nisan 2025 itibarıyla başladı. Yeni uygulama ile daha önce ayrı enjeksiyonlarla yapılan beş bileşenli karma aşı ve hepatit B aşısı, artık tek bir enjeksiyonla uygulanacak. Böylece enjeksiyon sayısı azaltılarak, çocukların korunma kapsamı genişletilmiş olacak.

EN GÜÇLÜ SİLAHIMIZ

Bakan Memişoğlu, "Özellikle aşıyla ilgili insanlarımıza şunu ifade etmek istiyorum; bugün, aşılar sayesinde insanlık bulaşıcı hastalıklarla çok daha rahat mücadele ediyor. Yaşam süremiz arttı. Bugün etrafımızda çocuk felci görmememizin, difteri görmememizin, çiçek hastalığının dünyada artık olmamasının en önemli sebebi aşılar. Nasıl diyet yapıyorsak, beslenmemize dikkat ediyorsak, koruyuculuğu ön planda tutuyorsak, aşılar da bizi bulaşıcı, salgın hastalıklardan koruyan en önemli silahlarımız. Aşılar çocuklarımızın hastalanmamasını, bulaşıcı hastalıktan etkilenmemesini sağlıyor. Onun için toplumumuzun özellikle aşı programlarına uymalarını, hekimlerimizin, hemşirelerimizin, sağlık çalışanlarımızın önerileri doğrultusunda hareket etmelerini bekliyoruz" diye konuştu.



DAHA AZ AĞRI DAHA AZ AŞI ZİYARETİ

İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Aşı Programları Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Emrah Doğan da 14 Nisan'da değişen çocukluk çağı aşı takvimi ile ilgili 'altı bileşenli karma aşı' gibi kombine aşıların kullanımının aşılanan kişilerin gerginliğini de azaltarak, aşı kabulü ve aşılama oranını artırmaya yardımcı olacağını söyledi. Uzm. Dr. Doğan, "Çocuk için ise enjeksiyona bağlı daha az ağrı, daha az aşı ziyareti gibi avantajları vardır. Ebeveynler içinse yine daha az aşı ziyareti ihtiyacı önemlidir. 'Altı bileşenli karma aşı'ya geçişle birlikte tek enjeksiyon ile 6 farklı antijenin uygulanması söz konusudur. Daha önce iki farklı aşının (beşli karma ve Hepatit B aşıları) uygulanması ile elde edilen korunma tek başına 'altı bileşenli karma aşı' uygulaması ile elde edilecektir. Bu da ek enjeksiyon ihtiyacını ortadan kaldırmakta ve çocuğun tam aşılı hale getirilmesi için gereken enjeksiyon sayısını azaltarak, hem ailenin aşı programına uyumunu artırmakta hem de aşı uygulaması için gereken zamanı azaltmaktadır" dedi. Uzm. Dr. Doğan, aşılama programının sağlık personelinin aşı hazırlığı, aşı uygulaması ve kayıt için gereken süreyi de kısalttığını belirterek, "Soğuk zincir sitemindeki ek depolama hacmi, ilave enjektör, atık kutusu gibi ihtiyaçlar ile tıbbi atık miktarı azalmaktadır. Bunlar da sahada uygulama açısından önemli kolaylıklar getirmektedir" diye konuştu.



ÜCRETSİZ UYGULANACAK

UZM. Dr. Doğan, Bakanlık tarafından temin edilen 'altı bileşenli karma aşılar'ın Aile Sağlığı Merkezleri başta olmak üzere aşı uygulamasının yapıldığı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulandığını belirterek, "Geçtiğimiz dönemde 'beş bileşenli karma aşı' ile aşılanmaya başlanan çocukların devam dozları altı bileşenli karma aşı ile tamamlanacak" dedi.



AŞI KARŞITLARINA SESLENDİ

Uzm. Dr. Doğan, aşı tereddütünün de bu sayede azalacağına dikkat çekerek, şöyle dedi: "Aşı son derece önemli ve birçok hastalıktan koruyor. Aşı yaptırmamak çocuğun hastalık riskini artırıyor. Toplumda salgın ihtimalini artırıyor. Tamamen yok olan hastalıklar yeniden görülebiliyor. Bu toplum sağlığını ciddi olarak tehdit ediyor. Bu kombine aşılar, aşılamanın da bir dozla altı hastalığa meydan okumasını sağlamış oluyor. Aşı karşıtları, bunları mutlaka dikkate almalıdır."



NEDİR BU HASTALIKLAR?

DİFTERİ: Solunum yolunu tutan, komplikasyonlara ve ölümlere yol açabilen bir hastalıktır.

TETANOS: Bir bakteri nedeniyle oluşur. Kaslarda şiddetli kasılmalara ve solunum sıkıntısına neden olur.

BOĞMACA: 5 yaşından küçük çocuklarda ağır seyreden, akut bulaşıcı, solunum yolu hastalığıdır.

ÇOCUK FELCİ: Ülkemizde elimine edilen Poliovirüs ile bulaşan ani gelişen paralizilere neden olan bir hastalıktır.

HAEMOPHİLUS İNFLUENZAE TİP B: Menenjit, zatürre ve diğer ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda tehlikelidir.

HEPATİT B: Doğumda anneden bebeğe geçiş, cinsel temas, kan ve diğer vücut sıvılarıyla yayılan bulaşıcı bir hastalıktır.