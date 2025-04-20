Panik yok aşı var!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Karadeniz, menenjit ve menenjit aşısı hakkında önemli bilgiler verdi. Menenjitin, beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanmasıyla hayati tehlikeye de yol açabilen ciddi bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Karadeniz, "Bu hastalığa karşı aşılanma hayat kurtarıcı olmaktadır" dedi.



AĞIR ENFEKSİYON RİSKİ

'Meningokok menenjiti'ni, 'Neisseria meningitidis bakterisi'nin neden olduğu ciddi bir beyin zarı iltihabı olarak tanımlayan Uzm. Dr. Karadeniz, şöyle dedi: "Ayrıca bu bakteri kan dolaşımına geçerek, ağır sepsis ( meningokoksemi) tablosuna neden olabilir. 'Meningokok menenjiti', nadir bir hastalıktır ancak hızlı ve ciddi seyretme potansiyeli nedeniyle büyük önem taşır. Tedavi edilmediğinde ölüm oranı yüksektir ve hayatta kalanlarda kalıcı hasarlar bırakabilir."





YÜKSEK ATEŞE DİKKAT!

Uzm. Dr. Karadeniz, dikkat edilmesi gereken belirtileri şöyle sıraladı:

Genellikle ani başlayan yüksek ateş görülür.

Şiddetli ve sürekli bir baş ağrısı olabilir.

Baş, öne doğru eğildiğinde ense kaslarında sertlik hissedilir.

Gözler, parlak ışığa karşı hassas hale gelir.

Özellikle çocuklarda kusma ve bulantıya sık rastlanır.

Ciltte küçük, kırmızı-mor noktalar şeklinde başlar. Bu döküntüler birleşerek, daha büyük, morumsu lekelere dönüşebilir.

Huzursuzluk, bilinç bulanıklığı, havale gibi belirtiler de olabilir.

Bebeklerde ateş, sürekli ağlama, bombeleşmiş bıngıldak, beslenme güçlüğü gibi belirtiler de dikkate alınmalıdır.

KİMLER DAHA YÜKSEK RİSK ALTINDA?

"Meningokok menenjiti' hastalığına herkes yakalanabilir ancak bazı çocuklar daha yüksek risk altındadır" diyen Uzm. Dr. Karadeniz, şunlara dikkat çekti:

● Bağışıklık sistemleri henüz tam gelişmediği için 1 yaş altı bebekler enfeksiyonlara karşı daha savunmasızdırlar.

● Özellikle 16-23 yaş arası bireyler, kapalı ve kalabalık ortamlarda (okul, yurt, askeri kışla gibi) yaşadıkları için risk altındadır.

● Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, orak hücre hastalığı, dalağı alınmış bireyler veya bağışıklık sistemini baskılayan durumlara sahip olanlar.

● Meningokok hastalığının yaygın olduğu bölgelerde, örneğin Sahra-altı Afrika'nın 'menenjit kuşağı' olarak bilinen bölgelerinde yaşayanlar.



ÇOCUKLARA NASIL BULAŞIYOR?

'MENINGOKOK bakterisi'nin, genellikle hasta veya taşıyıcı kişilerin solunum yoluyla salgıladığı damlacıklar aracılığıyla bulaştığını söyleyen Uzm. Dr. Karadeniz, şu uyarılarda bulundu: "Öksürme, hapşırma veya yakın temas sırasında bakteri bir kişiden diğerine geçebilir. Kapalı ve kalabalık ortamlarda, örneğin okullar, yurtlar veya askeri kışlalar gibi yerlerde bulaşma riski artar. Taşıyıcı olan kişiler, herhangi bir belirti göstermeden bakteriyi taşıyabilir ve yayabilirler."



TEMAS HALİNDE HEMEN HASTANEYE GİDİN

Enfeksiyonun birkaç saat içinde ciddi ve hatta ölümcül hale gelebileceğinin altını çizen Uzm. Dr. Karadeniz, "Temas süresi önemlidir. Kısa süreli ve yüzeysel temaslarda bulaşma riski düşüktür. Ancak, uzun süreli ve yakın temaslarda risk artar. Eğer 'Meningokok menenjiti' olan biriyle yakın ve uzun süreli temas ettiyseniz, derhal bir sağlık profesyoneline danışmalısınız. Aşı durumu gözden geçirilmelidir" dedi.

MENENJİT AŞISI NE ZAMAN YAPILIYOR?

Menenjit aşısı, bebeklerde ve çocuklarda aşı takvimi kapsamında uygulanır. 2, 4, 6 ve 12-15 aylıkken yapılır. Meningokok aşısı ise risk altında olan yetişkinler ve ergenlik dönemindeki gençlere uygulanır. Bazı meningokok aşıları ise kişinin durumuna göre 11-12 yaşlarında başlanır.

EN ETKİLİ KORUNMA: AŞI

'MENINGOKOK menenjiti'nden korunmak için en etkili yolun aşılama olduğunu belirten Uzm. Dr. Karadeniz, şöyle dedi: "Aşılar, bağışıklık sistemini güçlendirerek, meningokok bakterisinin neden olduğu enfeksiyonları büyük ölçüde önler. İki tür aşı vardır. Her iki tip aşının da yapılması, meningokok hastalığına karşı yüksek oranda koruma sağlar ancak bağışıklık zamanla azalabilir. Risk gruplarına göre doktor kontrolünde aşının etki süresini uzatmak için yinelenmesi gerekebilir."