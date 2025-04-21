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Giriş Tarihi: 21.4.2025

Diş sağlığı için bunlara dikkat!

DIŞ HABERLER
Diş sağlığı için bunlara dikkat!
İngiltere'nin en tanınmış diş hekimlerinden Dr. Deepa Chopra, sağlıklı beslenme rutinimizde yer alan bazı yiyeceklerin diş sağlığı açısından sanıldığı kadar masum olmadığını belirtiyor. Portakal, limon ve greyfurt gibi C vitamini deposu narenciye meyveleri, asidik yapıları nedeniyle diş minesini zayıflatabiliyor. Dr. Deepa, bu tür meyveleri tükettikten sonra diş fırçalamanın önemine dikkat çekiyor. İşte o besinler:
Narenciye meyveleri.
Kurutulmuş meyveler.
Enerji içecekleri.
Domatesli soslar.
Sirke bazlı besinler.
Çay, kahve.
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Diş sağlığı için bunlara dikkat!
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