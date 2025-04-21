Kalbin bu uyarılarına dikkat!

Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Uzun, 14-20 Nisan Kalp Sağlığı Haftası kapsamında, kalp sağlığı konusunda önemli bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Uzun, "Kalp ve damar sağlığı, genel sağlığın temel bir parçası olarak yaşam kalitesini doğrudan etkiler. Kalp ve damar hastalıkları, dünya genelinde önde gelen ölüm nedenlerinden biridir ve yaşam tarzıyla ilişkili risk faktörlerinin yanı sıra genetik ve çevresel faktörlerden de etkilenir" dedi.Prof. Dr. Uzun, ülkemizde de kalp ve damar hastalıklarının, diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi önemli bir sağlık sorunu olduğunu da belirterek, "Nüfusun geniş bir kesimini etkiler. Kalp ve damar hastalıkları, Türkiye'de ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alır. Hipertansiyon, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği gibi hastalıklar, Türkiye'deki ölümlerin önemli bir kısmından sorumludur" dedi.Sağlıklı kalp ve damar sisteminin, uzun ve sağlıklı bir yaşamın anahtarı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Uzun, "Kalp ve damar hastalıkları, erken ölüm riskini artırabilir ve yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilir. Kalp ve damar sistemi sağlığı ayrıca diğer organların da sağlıklı şekilde çalışmasını sağlar. Vücuttaki tüm organ ve dokular, devamlı kan akımı ile beslenir. Bu nedenle, kalp-damar sisteminin sağlıklı olması, genel organ fonksiyonlarının korunması için gereklidir. Sağlıklı bir kalp ve damar sistemi, günlük aktiviteleri yerine getirme yeteneğini artırır" diye konuştu.Prof. Dr. Uzun, toplumda yaygın görülen kalp ve damar hastalıklarını şöyle sıraladı:Koroner arterlerde plakların birikmesi sonucu oluşan ve kalp kasına yeterli kan akışını engelleyen bir durumdur. Bu hastalık göğüs ağrısı, ölümcül ritm bozuklukları, kalp krizi veya ani ölümle sonuçlanabilir.Kan basıncının normalden yüksek olması durumudur. Yüksek tansiyon, kalp duvarlarının kalınlaşması, damar duvarlarının zarar görmesi, beyin kanaması, büyük damar yırtılmaları ve ölümle sonuçlanabilir.Kalbin vücuda yeterli miktarda kan pompalayamaması durumudur. Kalp yetmezliği, kalp kasının zayıflaması veya sertleşmesi nedeniyle ortaya çıkabilir. Nefes darlığı, çabuk yorulma, yorgunluk, iştahsızlık ve bacaklarda ödem gibi belirtilere neden olabilir.Kalp ritim bozukluklarına verilen genel isimdir. Çarpıntı, bayılma (senkop), bayılma hissi (presenkop) gibi semptomlarla kendini gösterebilir.Kalp kapaklarında ters yöne doğru kan kaçağı görülmesi (yetmezlik) veya kalp kapaklarının daralması (darlık/stenoz) sonucu oluşan durumlardır.Bacak, kol gibi vücudun diğer bölgelerinde atar damarların (arter) daralması veya tıkanması sonucu oluşan bir durumdur. Ağrılı yürüme (kladikasyo) ve ciddi durumlarda doku hasarına neden olabilir.Damar duvarlarının zayıflaması veya plak birikimi sonucu damar çapının anormal boyutta genişlemesidir. Anevrizmalar genellikle belirti vermezler. Ancak damarda yırtılmaya neden oldukları zaman ciddi kanamalara ve hayati tehlikeye yol açabilirler.Prof. Dr. Uzun, hangi durumlarda kardiyoloji uzmanına başvurulması gerektiğini ise şöyle anlattı: "Nefes darlığı, bacaklarda şişme/ödem; kalp yetmezliği ve kalp kapak hastalıklarının işareti olabilirken, eforla ilişkili göğüs ağrısı, nefes darlığı koroner kalp hastalıkları ile ilişkili olabilir. Ritim bozuklukları kendini çarpıntı ve bayılma hissi ile gösterebilir. Eforla artan ve dinlenince azalan bacak ağrısı periferik arter hastalığı göstergesi olabilir. Bu durumlarda acilen doktora başvurulmalıdır."Kalp hastalıklardan nasıl korunacağımızı ise Prof. Dr. Uzun, şöyle anlattı: "Kalp ve damar hastalıkları genetik ve çevresel faktörlere ek olarak yaşam tarzı faktörleriyle de ilişkilidir, bu nedenle sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, kalp-damar sağlığını korumak için önemlidir. Sağlıklı bir beslenme düzeni, düzenli egzersiz, sigara içmeme, stres yönetimi ve düzenli sağlık kontrolü gibi önlemler, kalp ve damar sağlığını korumak için atılabilecek adımlar arasındadır."