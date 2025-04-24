Sağlıklı çocuk sağlıklı gelecek

Medipol Acıbadem Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çağ ve Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Zeynep Zorlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla, doğru beslenmeden aşı takvimine, bayramın manevi yönünden çocukların özgüven gelişimine kadar pek çok konuda ailelere yol gösterici tavsiyelerde bulundu. Bayramların çocukların gelişiminde önemli bir yeri olduğunu belirten Uzm. Dr. Zeynep Zorlu, "Ulusal bayramlar, çocukların milli duyguları öğrendiği, eğlendiği, bazen roller üstlendiği ve kendilerini gösterdiği anlamlı günlerdir. 23 Nisan'da çocuklarımıza kendilerini özel hissettirmek çok önemlidir. Güzel kıyafetler giymek, maddi ödüller yerine müze gezileri gibi manevi içerikli etkinlikler planlamak, bayramın anlamını anlatmak, bugünü unutulmaz kılacaktır" ifadelerini kullandı.

KIYASLAMAYIN!

Bazı çocukların ön planda, bazılarının ise daha geri planda kalabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Zorlu, şöyle dedi: "Bu durumlarda çocuklarımızı birbirleriyle kıyaslamamalıyız. Her çocuğun güçlü ve zayıf yönleri vardır. Kimi resimde başarılıdır, kimi sahnede. Önemli olan çocuğumuzun güçlü yanlarını fark etmek ve onu o alanda desteklemektir" diye konuştu.

ÇOCUK NEŞESİ

"Çocuklarımızın bayramını neşeyle geçirmesine özen gösterelim" diyen Uzm. Dr. Zorlu, şunları söyledi: "Onlara bayramın anlamını anlayabilecekleri bir şekilde anlatalım. Çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kendilerini en özel hissettikleri zamanı kutluyor. Hem fiziksel hem ruhsal gelişimlerini yeniden hatırlamak ve onlara özel olduklarını hissettirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor."



ANNE SÜTÜ ÇOK ÖNEMLİ

Çocukların sağlıklı büyümesi için doğru adımların atılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Yakup Çağ, "Çocuklar geleceğimizdir. İyi bir gelecek için sağlıkla büyüyen çocuklara ihtiyacımız vardır. Bu nedenle beslenme çok kritik bir rol oynar. Bebeklerimizi ilk 6 ay sadece anne sütüyle besliyoruz. 6'ıncı aydan sonra ek gıdaya geçiyoruz ve mümkün mertebe anne sütünü 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirmeye çalışıyoruz. İlerleyen yaşlarda ise çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamalıyız. Enerji ve kalori ihtiyaçlarının yanı sıra mineral ve vitamin desteği de sağlanmalıdır" dedi.



AŞILAMA ŞART

DOÇ. Dr. Çağ, aşılamanın da çok önemli olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın aşılarını zamanında ve eksiksiz yaptırmalıyız. Ayrıca onları olası kazalardan korumalıyız. Düzenli sağlık kontrolleriyle gelişimlerini izlemeliyiz" diye konuştu.