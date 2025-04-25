Deprem psikolojimizi de salladı

İstanbul'da önceki gün 6.2 büyüklüğündeki deprem herkesi sokağa döktü. Korkudan park ve bahçelere sığınan vatandaşlar, geceyi geçirebilmek için çadırlar kurdu. Depremin sarsıntısı, herkesin psikolojisini de sarstı. Özellikle çocuklar depremden çok etkilendi. Depremin insanlar üzerinde bıraktığı korkunun eli ise sıkıştırmaya devam ediyor. Ben de bu durumu Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Önder Kavakçı'ya sordum. Prof. Dr. Kavakçı, İstanbul depreminin ardından toplumda gözlemlenen psikolojik tepkileri değerlendirerek, ruh sağlığını korumanın yollarına dikkat çekti. Prof. Dr. Kavakçı, "Deprem sonrası yaşanan panik, çarpıntı, uyuyamama, sürekli sallanıyormuş gibi hissetme son derece doğaldır. Bunlarla baş etmenin yolları var, yalnız değiliz" mesajını verdi.

BUNLAR DOĞAL TEPKİLER

Prof. Dr. Kavakçı, travma sonrası ortaya çıkan psikolojik tepkilerin 'normal' olduğunu belirterek "Aşırı tetikte olmak, huzursuzluk, öfke, boşluk hissi ya da hissizlik; hatta bazen vücutta çarpıntı, nefes darlığı gibi fizyolojik tepkiler görülebilir. Uyku sorunları, her an bir sarsıntı bekleme hali de sık yaşanır. Bu tepkiler, beynin 'güvende miyim?' alarmıdır" dedi.

ÇOCUĞUNUZA SARILIN

Çocukların bu süreçte daha da hassas hale geldiğini söyleyen Prof.Dr. Kavakçı, "Yaşına uygun olmayan davranışlar, tutturmalar, mızmızlıklar görülebilir. Çocukları duygusal olarak sarıp sarmalamak bu süreçte çok önemlidir" diye konuştu.



KENDİNİZİ SAKİNLEŞTİRMEK MÜMKÜN

"Kendinizi yatıştırmak mümkün" diyen Prof. Dr. Kavakçı, basit ve etkili sakinleştirme yöntemlerini şöyle sıraladı:

Derin ve yavaş nefes egzersizleri yapın.

Kendinize ve çocuğunuza şefkatle davranın.

Mutlu anlara ait fotoğraflarınıza bakın. Ve o anları birbirinize anlatın.

Olumsuz haber akışına maruz kalmamak adına sosyal medyadan uzak durun.

Evcil hayvanlara ve sokak hayvanlarına temas edin. Onlara bakım sağlayın.



RUHSAL DAYANIKLILIK ÇOK ÖNEMLİ

AFET dönemlerinde yalnızca fiziki değil, ruhsal dayanıklılığın da hayati önem taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Kavakçı, şunları söyledi: "Unutmayın; her bireyin verdiği tepki farklıdır ve hepsi doğaldır. Bu süreçte kendinize nazik olun. Ruh sağlığı desteği, hayata tutunmanın temel taşlarından biridir."



YALNIZ KALMAYIN!

DEPREM sonrası komşularla, yakınlarla bir arada olmanın ruh sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kavakçı, fiziksel hazırlıkların da psikolojik güveni destekleyeceğini belirtti. Prof. Dr. Kavakçı "Havanın güzel olduğu bu dönemde günü dışarıda geçirmek hem ruhsal hem fiziksel olarak rahatlatıcı olabilir. Su, yiyecek, düzenli ilaçlar gibi temel ihtiyaçlar yanınızda olmalı" dedi.