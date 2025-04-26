Ergenlikte çürük dişler asosyal yapıyor

Adölesan dönem, ergenlerin fiziksel, duygusal ve sosyal olarak önemli değişiklikler yaşadığı bir geçiş dönemi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Diş Hekimi (Dt.) Yelda Parlak ile ergenlik döneminde ağız ve diş sağlığının önemini konuştum. Dt. Parlak, "Ağız ve diş sağlığı, bireylerin genel sağlığını etkileyen kritik bir bileşendir. Bu nedenle adölesanlarda ağız ve diş sağlığına özel bir önem verilmelidir" dedi.Ağız sağlığının, genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunun da altını çizen Dt. Parlak, "Çocuklar erken çocukluk dönemindeki kötü ağız sağlığı sebebiyle yemek yeme güçlüğü, konuşmada zorluk, ağrı nedeniyle uyku problemleri ve enfeksiyonun yüze yayılması sonucu yüzün beklenmedik görünüşü sebebiyle zorluk yaşayabilir. Bunların ömür boyu sürebilecek etkileri, sosyalleşmeyi riske atabilir" diye konuştu.Adölesanlarda yaygın olarak görülen ağız ve diş sağlığı problemlerini ise Dt. Parlak, şöyle sıraladı:Şekerli ve asitli gıdaların sık tüketimi, diş minesine zarar vererek, çürük oluşumunu hızlandırır. Adölesanlar, bu tarz gıdaların tüketimine daha yatkındır. Diş çürükleri, ağız, diş ve çene bölgesinde kronik enfeksiyonlara ve ağrılara neden olur. Bunun sonucunda düşük özgüven, beslenme bozuklukları ortaya çıkabilir.Hormonal değişiklikler diş eti dokularını etkileyerek, 'gingivitis' ve 'periodontal' hastalıklara zemin hazırlar. Bu sorunlar, ağız hijyenine dikkat edilmemesi durumunda daha da ciddileşebilir.Dişlerin dizilimindeki bozukluklar, genetik faktörler ya da erken yaşta diş kayıpları nedeniyle adölesan dönemde sıklıkla görülmektedir. Ortodontik tedavinin gecikmesi, ileride daha karmaşık diş problemlerine neden olabilir.Ergenlik döneminde sigara ve diğer tütün ürünlerini deneme oranları artmaktadır. Tütün kullanımı, ağız kanseri, diş eti hastalıkları ve diş kaybı gibi ciddi sorunları beraberinde getirebilir.Adölesanlar, genellikle fast food ve abur cubur gibi sağlıksız gıdalara yönelme eğilimindedir. Bu tarz beslenme, sadece genel sağlığı değil, aynı zamanda diş sağlığını da olumsuz etkiler.Dt. Parlak, adölesanlarda ağız ve diş sağlığını korumak için neler yapılması gerektiğini de şöyle sıraladı:Günde 2 kez diş fırçalama ve diş ipi kullanımı, plak birikimini azaltarak, çürük ve diş eti hastalıklarının önlenmesinde yardımcı olur.Şekerli ve asitli gıdaların tüketimi sınırlandırılmalı. Sebze, meyve, süt ürünleri gibi besleyici gıdaların tüketimi teşvik edilmelidir. Kalsiyum ve D vitamini bakımından zengin beslenme, diş ve kemik sağlığı için önemlidir.Altı aylık periyotlarla diş hekimi kontrollerine gidilmesi erken tanı ve tedavi için önemlidir.Sigara ve benzeri zararlı maddelerden uzak durulması, sağlığın korunması açısından hayati önem taşır.Erken tanı ve tedavi, diş dizilim bozukluklarının ilerlemesini önler.