Günde 50 dakika yürüyün sağlıklı kilo verin

Sağlık haberleri yayınlayan Health isimli sitede kilo vermek için kaç dakika yürünmesi gerektiğine dair uzman görüşlerine yer verildi. "Düzenli olarak yürümek metobolizmayı güçlendirir, ruh sağlığınıza iyi gelir, kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır, kemiklerinizi güçlendirir" ifadelerine yer verilen haberde "Yürüyerek ayrıca kilo vermeniz de mümkün. Uzmanlara göre haftada dört gün 50 dakika yürümek kilo vermek için en ideal zaman. 50 dakikayı tek seferde tamamlayamazsanız 25'er dakikalık halinde iki seferde bitirmeniz daha bile iyi olur" denildi.