Emziren annelere tavsiyeler

Annelerin emzirme döneminde dikkat etmesi gereken durumlar hakkında Medical Park Florya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Yıldırım, önemli tavsiyeler verdi…Emzirmenin ilk günlerinde süt miktarının az olmasının, çoğu zaman annelerde 'Sütüm yetmiyor' kaygısına neden olabildiğini belirten Op. Dr. Yıldırım, "Ancak bu dönemde salgılanan, bağışıklık sistemi açısından son derece zengin olan ağız sütü (kolostrum), bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak niteliktedir. Gereksiz yere mama başlanması, emzirme sıklığını azaltarak, süt üretimini baskılar ve laktasyon döngüsünü olumsuz etkiler" dedi.Annelerin yanlış emzirme pozisyonları nedeniyle meme başı çatlakları yaşayabildiklerini söyleyen Op. Dr. Yıldırım, "Bu sırada bebek etkin bir şekilde süt alamayabilir. Bu durum zamanla annenin ağrı duymasına ve bebeğin huzursuz olmasına neden olabilir. Doğru pozisyonla emzirme, hem annenin konforunu hem de bebeğin yeterli beslenmesini sağlar" dedi.Bazı annelerin emzirmeyi 'Üç saatte bir' gibi katı zaman aralıklarına göre sınırlandırdıklarına da dikkat çeken Op. Dr. Yıldırım, " Oysa süt üretimi, arz-talep prensibine göre işler. Bebek ne kadar sık emerse, memeye o kadar uyarı gider ve süt üretimi artar. Yenidoğan döneminde, bebek talep etmese bile, özellikle ilk günlerde iki saatte bir emzirmek faydalıdır" dedi.Emzirme döneminde annenin günlük enerji ihtiyacının yaklaşık 500 kalori arttığına dikkat çeken Op. Dr. Yıldırım, "Ancak bu ekstra enerji; boş kalorilerle değil, besleyici gıdalarla karşılanmalıdır" diyerek, günlük beslenmede şunlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı:3 ana öğün, 2–3 ara öğün yapılmalı.Kalsiyum kaynakları süt, yoğurt ve peynir tüketilmeli.Protein ihtiyacı yumurta, et, tavuk, balık ve baklagillerden karşılanmalı.Sağlıklı yağlar olan zeytinyağı, avokado ve ceviz tüketilmeli.Lifli besinler tam tahıllar ve sebzeler tercih edilmeli.Demir ve B12 açısından zengin gıdalar alınmalı.Anne sütünün üretiminin sadece fizyolojik değil, aynı zamanda psikolojik bir süreç olduğunu hatırlatan Op. Dr. Yıldırım, emziren annelerin hem fiziksel hem de duygusal olarak desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, bu dönemde dikkat edilmesi gereken temel noktaları şöyle sıraladı:Günde en az 2,5–3 litre su tüketilmeli.Karbonhidrat, protein ve sağlıklı yağları içeren yeterli ve dengeli diyet uygulanmalı.Stres, oksitosin hormonunun salınımını baskılayarak, süt akışını azaltabilir. Bu nedenle stresten uzak durulmalı.Özellikle gece uykusu, prolaktin hormonunun salınımını destekler.Her ilaç emzirme döneminde güvenli değildir. Hekime danışmadan ilaç kullanılmamalıdır.