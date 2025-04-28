Mikropları yok eden boya keşfedildi

Bilim insanları, çeşitli yüzeylerdeki zararlı mikropları ortadan kaldırmak için tasarlanmış yeni bir boya türünü başarıyla test etti. Bu yenilikçi boyanın, Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), influenza (grip) ve COVID-19 gibi yok edilmesi zor bakteri ve virüs türlerine karşı etkili olduğu belirtiliyor. Nottingham Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden araştırmacılar, diş hekimlerinin sıklıkla kullandığı güçlü bir dezenfektan olan klorheksidin'i reçine bazlı bir formüle ekleyerek bu boyayı icat etti.