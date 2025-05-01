Yapay zekayla kanser tespiti

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Karabulut ile 12. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi'nde bir araya geldim. Prof. Dr. Karadurmuş, "Ülkemizde hastalarımız bize en kısa sürede ulaşabiliyor, bu büyük bir avantaj. Bu da bizi yurtdışındaki tedavilerden daha üstün hale getiriyor. Hem en yeni tedavilerin sunulması hem de sistem içinde hastanın hastaneye, doktora ulaşması açısından ülkemiz öncü ülkelerden biri" dedi. Prof. Dr. Karadurmuş, hastaların eskiden olduğu gibi kanser tedavisinde umudu yurtdışında aramadığını belirterek, "Ülkemizde tüm tedaviler mevcut. Sağlık turizminde de kanser hastalarının umudu.

Ülkemizde bin 282 tıbbı onkoloji uzmanı görev yapıyor. Bu ülke onkoloji uzmanlarıyla gurur duyuyor. Ülkenin en ücra köşesinde bile uzmanlarımız var. Kanser tedavilerinde dünyada bölge liderliğine gidiyoruz. Balkanlardan, Rusya'dan, Türki Cumhuriyetleri'nden çok hasta kabul ediyoruz" dedi.

ÜZÜLMEK TEK BAŞINA KANSER SEBEBİ OLAMAZ

PROF. Dr. Bülent Karabulut ise kanser tedavisinde de kullanılmaya başlayan yapay zekanın, 'Kanser riskini tarih vererek belirler mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Aslında kanserde kader dediğimiz şey bazı kansere yakalananlar için doğduğu gün belli. O genler sizde olduğu sürece 70 yaşına kadar kansere yakalanacağınız belli. Bazen de kanseri tek bir nedene bağlayamıyorsunuz.

Çok faktörlü. Halk arasında duyarsınız 'Bu kişi beni çok üzdü, kanser oldum.' Böyle bir ilişki de yok. Kanserde neden-sonuç ilişkisi bilinirse tıbbın tedavi edemeyeceği bir kanser yok. Sorun aslında bilgi eksikliği. Neden–sonuç ilişkisini kuramama. Kurduğumuz zaman çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Yapay zeka bize belki 'şu tarihte kanser olacaksınız' demeyecektir. Ama size şu yaşınıza kadar yüksek oranda kansere yakalanma riskinizi söyleyecektir." Prof. Dr. Karabulut, örneğin meme kanserinde BRCA1 ve BRCA2 genlerinde hastaya memeyi koruma adına 'boşaltalım' dediklerini söyleyerek, "Belli bir yaşa geldiğinde rahim ve yumurtalıkları aldıralım. Çünkü sizin 60-70 yaşında kadar bu kanserlere yakalanma oranlarınız yüzde 60 ila 90 arasında. Yakalanmadan bu organları alırsak, kanser ortadan kalkar. Yapay zekaya aile soy ağaçlarını, ailedeki kanser yoğunluğunu verdiğiniz zaman genlerden de bağımsız bir şekilde size bir risk profili çıkarabilir" dedi

POZİTİF BAKMAK ÖNEMLİ

İnsanın kişilik özelliklerinin kanserle ilişkili olduğunu gösteren bir çalışma olmadığını da söyleyen Prof. Dr. Karabulut, "'Üzüntü kansere neden olur mu? O zaman evladını kaybeden her annenin kanser olması lazım. Böyle bir ilişki yok. Hayata pozitif bakmak yine de her zaman çok daha iyi" dedi.