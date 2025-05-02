Masa başı çalışanların kabusu bel, boyun ve sırt ağrıları

Hareketsiz yaşam; kalp rahatsızlıkları, obezite ve diyabet gibi metabolik hastalıkların yanı sıra dolaşım ve sindirim sistemi bozukluklarına da yol açabiliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ağırman, masa başında çalışanlara sağlık reçetesi hazırladı.Ofis çalışanlarının günün yaklaşık yüzde 80'ini yerinden kalkmadan geçirdiğinin altını çizen Doç. Dr. Ağırman, "Ofis çalışanlarında en sık görülen şikayetlerin başında bel, boyun ve sırt ağrıları geliyor. Bu ağrılar, omurganın uzun süre uygun olmayan duruşta kalmasından kaynaklanıyor. İki saatte bir yapılan germe egzersizleri, yarım saatte bir verilen kısa yürüyüş araları, duruş bozukluklarının ve omurga sorunlarının önüne geçebilir. Ofis ortamında yapılacak küçük değişiklikler ve kısa egzersiz molaları ciddi fayda sağlar" dedi.Omurganın uzun süreli yanlış pozisyonlarda kalmasının kas ve iskelet sistemi üzerinde ciddi baskılara neden olduğunu belirten Doç. Dr. Ağırman, "Yanlış oturuş ve duruşlar zamanla kas kısalığı, kireçlenme, omurga eğriliği, kemik erimesi ve disk fıtığı gibi rahatsızlıklara zemin hazırlıyor. Özellikle masa başı çalışanların bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.Ofis çalışanları için oturma düzeninin büyük önem taşıdığını ifade eden Doç. Dr. Ağırman, doğru oturuşun nasıl olması gerektiğini şöyle sıraladı:Baş, monitör ekranına bakarken, dik durmalı.Omuzlar rahat, sırt dik olmalı.Bel destekli sandalyeler tercih edilmeli, küçük bir yastıkla destek sağlanmalı.Ayak altına hafif bir yükseklik konularak, kalça yukarı kaldırılmalı, baldırlar sandalyenin ortasına denk gelmeli.Klavye ve monitör göz hizasına göre yerleştirilmeli, bilek düz pozisyonda olmalıdır.Düzenli egzersizin hayatın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini dile getiren Doç. Dr. Ağırman, şu önerilerde bulundu: "İki saatte bir 5 dakikalık germe egzersizleri yapılmalı. Hareketleri karşılıklı yönlere uygulayın, birkaç kez tekrar edin. Egzersiz sırasında ağrı hissediyorsanız hemen durun. Ayrıca yarım saatte bir kalkıp 2 dakika yürüyün. Bu küçük hareket molaları vücudu rahatlatır, ağrıları önler. Ofis yaşamı hareketsizlikle eş anlamlı olmak zorunda değil. Küçük önlemlerle daha sağlıklı bir yaşam mümkündür."Basitalışkanlıkların hareketsizlikle mücadelede büyük fayda sağladığını vurgulayan Doç. Dr. Ağırman, "Telefonu boyun ile omuz arasında sıkıştırmaktan kaçının. Çayınızı kendiniz alın, aracınızı birkaç sokak öteye park edin. Böyle küçük dokunuşlarla hareketsizliği azaltmak mümkün. Ayrıca klima ve havalandırmanın doğrudan vücuda temas etmemesine dikkat edilmeli. Çünkü bu da kas ağrılarını artırabiliyor" dedi.