Karaciğer yağlanması en yaygın sağlık sorunu

Karaciğer yağlanması, çağımızın en yaygın sağlık problemlerinden biri haline geldi. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, son yıllarda bu hastalığın hızlı bir artış gösterdiğine dikkat çekerek, modern yaşam tarzının karaciğer sağlığını tehdit ettiğini vurguladı. Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, "25 yıldır hekimlik yapıyorum. Geçmişte karaciğer sirozunun en sık nedeni hepatit B ve C idi. Ancak bugün en önemli neden karaciğer yağlanması. Bu artışın temelinde obezite, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı ve alkol tüketimi yer alıyor" dedi.

SAĞLIKSIZ YAŞAM ETKİLİ

Prof. Dr. Bilgiç, karaciğer yağlanmasının özellikle obez bireylerde sık görüldüğünü ancak zayıf kişilerde de genetik yatkınlıkla ortaya çıkabileceğini belirtti. Alkol tüketiminin de önemli bir risk faktörü olduğunu belirten Prof. Dr. Bilgiç, "Karaciğer yağlanması günümüzün hastalığı haline geldi. Obezite ve sağlıksız yaşam biçimleri bu tabloyu körüklüyor" diye konuştu.

3 FARKLI YAĞLANMA

Karaciğer yağlanmasının 3 ana tipte görüldüğünü belirten Prof. Dr. Bilgiç, bu türleri şöyle sıraladı: "Non-alkolik karaciğer yağlanması; genellikle obezite ve diyabet hastalarında görülür. Alkolik karaciğer yağlanması; alkolün düzenli ve uzun süreli kullanımı sonucu gelişir. Metabolik karaciğer yağlanması; metabolik sendromla birlikte ortaya çıkar."

BELİRTİ VERMEDEN İLERLEYEBİLİR

Karaciğer yağlanmasının çoğu zaman belirti vermeden ilerleyebileceğini belirten Prof. Dr. Bilgiç, "Hastalar bazen sadece sağ üst karında dolgunluk ya da ağrı şikayetiyle başvuruyor. Ancak çoğu zaman tesadüfen, başka bir nedenle yapılan detaylı tetkiklerde tespit ediliyor" dedi.



DERECELERİ ÖLÇÜLEBİLİYOR

KARACİĞER yağlanmasının ultrasonografiyle üç evrede değerlendirildiğini söyleyen Prof. Dr. Bilgiç, "En ileri evre S3 olarak adlandırılır. Ayrıca 'Fibroscan' adlı cihazla karaciğerin yağ miktarı ve sertliği ölçülebiliyor" ifadelerini kullandı.



SİROZA VE YETMEZLİĞE NEDEN OLABİLİR

PROF. Dr. Bilgiç, karaciğer yağlanmasının uzun vadede siroz ve karaciğer yetmezliği gibi ciddi hastalıklara yol açabileceğine dikkat çekti: "Artık sirozun en önemli nedeni karaciğer yağlanması. Bu da sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor."