Bu kanserin aşısı var

Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi'nde (UROK 2025) konuşan Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı, Kongre Sekreteri Prof. Dr. Melis Gültekin, radyasyon onkolojisinin rahim ağzı (serviks) kanserinde etkili tedavileri hakkında önemli bilgiler paylaştı.Rahim ağzı (serviks) kanserlerinin tüm dünyada kadınlarda en sık görülen kanserler arasında dördüncü sırada yer aldığını belirten Prof. Dr. Gültekin, "Özellikle gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde en sık görülen jinekolojik kanserlerdir ve önemli bir ölüm nedenidir. Bu kanserler çok büyük oranda insan papilloma virüsü 'HPV' olarak adlandırılan bir virüs ile ilişkilidir" dedi.Tedavide erken evrede yakalanan olgularda cerrahinin önemli bir rol oynadığını söyleyen Prof. Dr. Gültekin, "Rahim ağzını aşan hastalık varlığında radyoterapi ve kemoterapi uygulanır. Son yıllarda diğer tüm kanserlerin tedavisinde olduğu gibi rahim ağzı kanserlerinin tedavisinde de çok önemli gelişmeler olmuştur" dedi.Yakın zamanda yayınlanan çalışmalarda tedaviye bağışıklık sistemini güçlendirerek etki eden 'immünoterapi'nin eklenmesi ile yaşam süresinde uzama bildirildiğinin altını çizen Prof. Dr. Gültekin, şöyle dedi: "Ancak bu tedaviler oldukça yüksek maliyetlidir ve kaynakları kısıtlı olan ülkelerde bu ilaçlara ulaşım çok sınırlıdır. Dolayısıyla bu kanserlerin gelişiminin önlenmesi (birincil korunma) ya da erken safhada yakalanması (ikincil korunma) bu hastalık ile savaşta kritik rol oynar."Elimizde rahim ağzı kanserlerine karşı koruyucu etkisi çok yüksek olan HPV aşılarının mevcut olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gültekin, "Bu aşılar ile anal kanserler ve baş-boyun kanserleri gibi HPV ile ilişkili olan diğer kanserlerden de korunmak mümkün. Öyle ki Avustralya rahim ağzı kanserini bir aşı ile kıtadan yok etmek üzere" dedi.Sigaranın bu kanserlerin gelişimi için kolaylaştırıcı bir risk faktörü olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Gültekin, "İkincil korunmada ise sitoloji (pap smear) ya da HPV DNA testleri kullanılmaktadır. Ülkemizde rahim ağzı kanserleri için mevcut olan erken tarama programı kapsamında bu testler ücretsiz olarak yapılmaktadır. Rahim ağzı kanserleri ile mücadelede çok önemli bir rol oynayan HPV aşılarının da yakın zamanda SGK tarafından geri ödeme kapsamına alınmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.