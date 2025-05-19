Erkekler daha hızlı aşık oluyor

Avustralya ve Yeni Zelanda'dan bir ekibin araştırmasına göre, aşk dediğimiz duyguya erkekler kadınlardan daha çabuk kapılıyor. Euronews'te yer alan habere göre ekip, 18 ile 25 yaşlarında 808 yetişkinle yapılan anketlerin verilerini inceledi. Araştırmacılar, istatistiksel bulgulara dayanarak, erkeklerin kadınlardan ortalama 1 ay önce aşık olma eğilimini gösterdiğini ifade etti. Bunun erkeklerin partnerlerini cezbetmek için bağlılık gösterme sorumluluğu hissetmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Çalışmaya göre erkekler aynı zamanda, kadınlardan biraz daha sık aşık oluyor ve biraz daha az bağlılık gösteriyor.