Gizli kimyasal tehlikelere dikkat!

Türk Pediatri Kurumu tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Türk Pediatri Kongresi'nde Kocaeli Üniversitesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Aydoğan ile konuştum. Prof. Dr. Aydoğan, çocukların sağlığını tehdit eden çevresel ve beslenme kaynaklı riskler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Aydoğan, özellikle hava kirliliği, pasif sigara içiciliği ve işlenmiş gıdaların çocukların gelişimini ciddi şekilde etkilediğine dikkat çekti.Prof. Dr. Aydoğan, yapılan bilimsel araştırmalara göre, özellikle ilk 6 yaşta hava kirliliğine maruz kalan çocukların akciğer kapasitelerinin hiçbir zaman normale dönmediğini belirterek, "Akciğer gelişimi anne karnında başlıyor. Erken dönemde kirli hava soluyan çocukların akciğerleri gelişimini tamamlayamıyor. Acile başvuran 4 çocuktan biri 'ışıltılı çocuk' dediğimiz solunum problemi yaşayan çocuklardan oluşuyor. Avrupa'da ise bu oran 2 çocuktan biri şeklinde" dedi.Sigaranın yalnızca içene değil, çevresindekilere de ciddi zarar verdiğini vurgulayan Prof. Dr. Aydoğan, özellikle hamilelikte sigaraya maruz kalmanın, doğum sonrası çocukta solunum yolu problemleri ve astım gelişimini tetiklediğini söyledi. "Pasif içicilik, çocukların hava yollarını daraltıyor ve bağışıklık sistemini zayıflatıyor" şeklinde konuştu.Abur cuburların, özellikle cips ve katkı maddesi içeren yiyeceklerin, bağırsak ve solunum yolu epitelini bozduğunu belirten Prof. Dr. Aydoğan, bu durumun sadece alerjik hastalıkları değil, MS ve kanser gibi ciddi hastalıkları da tetikleyebileceğini söyledi. Prof. Dr. Aydoğan, "Cipsin içinde bulunan Çin tuzu bağımlılık yapıyor ve epitel bariyerine zarar veriyor. Bir çocuğa zarar vermek istiyorsanız, ona cips verin. Bu kadar net" dedi.Prof. Dr. Aydoğan ayrıca, kimyasal temizlik ürünleri ve ambalajlı ürünlerin de büyük risk taşıdığını vurgulayarak, "Kargodan, market ve manavdan gelen paketleri evin içinde açmayın. O plastik partüküller, havada asılı kalıyor. Bulaşık makinesine parlatıcı koymayın, çamaşır yumuşatıcısı kullanmayın. Bu kimyasallar solunum yoluyla vücuda girerek, bağışıklık sistemine zarar veriyor" dedi.Prof. Dr. Aydoğan, hava kirliliğinin yol açtığı tahribatlarla ilgili yapılan çalışmalardan şu örneği verdi: "Araştırmalarda cadde kenarında oturan çocukların astımları 1.5 kata kadar arttığı gösterilmiştir. Özellikle ana caddede çok egzoza maruz kalan çocuklarda, bu gazların astım gelişimi, ışıltılı çocuk sıklığını artırdığı araştırmalarla ispatlanmıştır."